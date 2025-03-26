南市遺體火化 增爐具解排隊苦

台南市南區火化場10具爐具經常滿載，市府斥資近2.8億元改建其中第一火化場，將增設6具最新穎火化爐具及空氣汙染防制設備，預計6月啟用，但議員質疑，屆時若16個爐具同時運作，周邊受影響更嚴重；市府回應，部分舊爐具會輪流歲修，不會同時運作。

南市約65%的往生者在南區火化場火化，2021年起火化已逾1萬多具遺體，比縣市合併前增加近5成，現有第二火化場量能不足，1天最多約火化40具，遇需求較高時或突然損壞時，就會不敷使用，尤其是大日子時就會發生棺木要排隊等火化，還有冬天及過年期間更常要等半個月以上，造成民怨。

市府斥資2.8億元改建南區閒置10多年第一火化場，前年2月動工，將更新6座爐具為新世代火化爐，及增設3套空汙設備，預計6月可啟用，設計上採用大尺寸爐具，並使用較乾淨的天然氣，提供市民更好治喪環境。

市議員林美燕說，地方對改建樂見其成，設備愈科技先進就能減少負面的汙染，但6爐更新後，是和現有的10爐合計變成16爐嗎？市府要遵守和地方的約定，不擴大設備。

南市殯葬所回應，此次也爭取到內政部補助1億多元，在新的爐具啟用後，讓屆齡爐具可分批停爐整修，原則上初步先停爐整修4具，但遺體火化塞車和傳統觀念也有關，多數人仍是在告別式當天火化，「殯葬吉日」都會擠在一起，例如假設今天不是傳統吉日就沒滿、明天就全滿，多年來推廣「3日內火化」減半收費，6千變3千，但成效不大，要改變民眾觀念還有待宣導。

市府也計畫斥資7.5億元擴建新營福園殯葬專區，包含新建火化場，將火化爐數量由5座增至8座，每日火化能力從20具提升至32具。

此外，守靈室將增加25間，冷凍櫃也將從86屜增至100屜，目前已在進行細部設計。