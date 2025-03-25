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中日合作！被台灣子女堅持打動 日系醬油冠名「武雄」上市

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」。記者李宗祐／攝影
嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」。記者李宗祐／攝影

嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」，今天舉辦上市暨台日聯名合作協議，在市長黃敏惠見證下完成簽署儀式；黃敏惠表示，嘉義企業成功鏈結國際品牌具體成果，代表在地產業邁向國際舞台，讓世界看見嘉義市。董娘吳方可說，在不斷地遊說下才讓日方同意將產品冠上父名，以父親名字「武雄」作為品牌，不僅是感恩與懷念，更是對精神價值的傳承。

市長黃敏惠表示，嘉義市的規模不大，但國際交流非常頻繁、緊密，馬可家國際公司董事長馬德祐及其全家人的用心與堅持，讓「武雄」品牌誕生，背後蘊含的不僅是一段溫暖的家庭故事，更承載著跨世代對品質與情感的傳承。「武雄丸大豆醬油」的誕生，是女兒將這份記憶銘刻於心，並用實際行動完成對父親的承諾。

董事長夫人吳方可表示，父親吳武雄早年經商赴日，曾在她年幼時帶回一罐由日本公司生產的醬油。當時父親告訴她，這罐醬油之所以值得帶回台灣，是因為它純天然、對健康無負擔，這段記憶深深烙印在她心中。在她高中時期父親離世，讓她一直懷抱著遺憾。如今身為人母，她對父親的思念愈發濃烈，因此決定尋訪當年日本醬油公司，希望以父親的名字「武雄」作為品牌，不僅是一種對父親的感恩與懷念，更是一種對精神價值的傳承。

她說，一開始日方不同意將「武雄」名字冠在產品上，不斷溝通敘述緣由，強調雖然自己是個小商人，但對社會有重大責任，每天努力工作是要讓自己輸得起，「唯一輸不起的是我父親的名字」，希望能夠完成這個夢想，後來社長被說服。

董事長馬德祐表示，「武雄丸大豆醬油」新商品的上市，象徵台灣零售通路的一次嶄新佈局與挑戰，也是嘉義市與日本伊賀市之間跨國合作的新起點，未來雙方在文化與商業上都將展開更緊密的交流。

伊賀越株式會社第五代社長本城和寿表示，伊賀越株式會社在天然釀造醬油製法方面，逾150年歷史，擁有日本第一的生產量。通過ISO9001和FSSC22000認證，在安全且穩定的環境中，持續生產傳統製法的高品質產品。

今天下午「武雄丸大豆醬油」新品上市暨台日聯名合作簽署會，由馬可家國際公司董事長馬德祐與日本伊賀越公司本城和寿社長簽署合作協議，市長黃敏惠、議員等見證歷史性一刻。

在嘉義市長黃敏惠（右二）等人見證下馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司完成簽署儀式。記者李宗祐／攝影
在嘉義市長黃敏惠（右二）等人見證下馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司完成簽署儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」。記者李宗祐／攝影
嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」。記者李宗祐／攝影
嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」，今天舉辦上市暨台日聯名合作協議。記者李宗祐／攝影
嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」，今天舉辦上市暨台日聯名合作協議。記者李宗祐／攝影
嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」，今天舉辦上市暨台日聯名合作協議。記者李宗祐／攝影
嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」，今天舉辦上市暨台日聯名合作協議。記者李宗祐／攝影

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