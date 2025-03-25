中日合作！被台灣子女堅持打動 日系醬油冠名「武雄」上市

嘉義市馬可家國際公司與日本百年醬油大廠日本伊賀越公司推出「武雄丸大豆醬油」，今天舉辦上市暨台日聯名合作協議，在市長黃敏惠見證下完成簽署儀式；黃敏惠表示，嘉義企業成功鏈結國際品牌具體成果，代表在地產業邁向國際舞台，讓世界看見嘉義市。董娘吳方可說，在不斷地遊說下才讓日方同意將產品冠上父名，以父親名字「武雄」作為品牌，不僅是感恩與懷念，更是對精神價值的傳承。

市長黃敏惠表示，嘉義市的規模不大，但國際交流非常頻繁、緊密，馬可家國際公司董事長馬德祐及其全家人的用心與堅持，讓「武雄」品牌誕生，背後蘊含的不僅是一段溫暖的家庭故事，更承載著跨世代對品質與情感的傳承。「武雄丸大豆醬油」的誕生，是女兒將這份記憶銘刻於心，並用實際行動完成對父親的承諾。

董事長夫人吳方可表示，父親吳武雄早年經商赴日，曾在她年幼時帶回一罐由日本公司生產的醬油。當時父親告訴她，這罐醬油之所以值得帶回台灣，是因為它純天然、對健康無負擔，這段記憶深深烙印在她心中。在她高中時期父親離世，讓她一直懷抱著遺憾。如今身為人母，她對父親的思念愈發濃烈，因此決定尋訪當年日本醬油公司，希望以父親的名字「武雄」作為品牌，不僅是一種對父親的感恩與懷念，更是一種對精神價值的傳承。

她說，一開始日方不同意將「武雄」名字冠在產品上，不斷溝通敘述緣由，強調雖然自己是個小商人，但對社會有重大責任，每天努力工作是要讓自己輸得起，「唯一輸不起的是我父親的名字」，希望能夠完成這個夢想，後來社長被說服。

董事長馬德祐表示，「武雄丸大豆醬油」新商品的上市，象徵台灣零售通路的一次嶄新佈局與挑戰，也是嘉義市與日本伊賀市之間跨國合作的新起點，未來雙方在文化與商業上都將展開更緊密的交流。

伊賀越株式會社第五代社長本城和寿表示，伊賀越株式會社在天然釀造醬油製法方面，逾150年歷史，擁有日本第一的生產量。通過ISO9001和FSSC22000認證，在安全且穩定的環境中，持續生產傳統製法的高品質產品。