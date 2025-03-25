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台南市消防局戰技實務訓練 加強救災專業能力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市政府消防局今天辦理幹部戰術與戰技實務訓練，針對24名幹部進行密集培訓。記者袁志豪／翻攝
台南市政府消防局今天辦理幹部戰術與戰技實務訓練，針對24名幹部進行密集培訓。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局今天辦理幹部戰術與戰技實務訓練，針對24名幹部進行密集培訓；此次訓練內容涵蓋火場判斷、指揮調度、梯間布線、緊急應變等多項關鍵技能，讓進火場演練的消防幹部們，未來能在救災任務中發揮專業能力，確保民眾生命財產安全。

消防幹部身著全副武裝，模擬公寓火場救援，對著樓梯間灑水後，透過無線電呼喊「溫度有降了、溫度有降了」、「火勢熄滅、火勢熄滅」；待命的支援小組也呼喊「是否有民眾受困」、「是否需要支援」，幹部們逐一完成實際出任務中可能遇到的各種狀況。

除了提升消防幹部的指揮應變與實戰能力，消防局也深化防災教育，提升志工專業能力，昨天辦理今年度志工隊首次聯繫會報及在職訓練；本次訓練包括強化防火、防災知識，也透過實作課程提升志工緊急應變能力。

志工課程包括「肌力與活動度訓練」、「防火宣導技巧」、「緊急救護操作」，提升志工身心健康、體能素質、簡易包紮止血及CPR實作訓練。

市長黃偉哲表示，透過專業訓練，讓消防幹部能更熟練應對火場各種突發狀況，有效率帶領團隊執行救災任務；至於無私付出與服務的志工，經辦理訓練，將能具備更強的應變能力，共同打造「安全大臺南」。

消防局長李明峯表示，本次訓練將提升幹部的實務能力，強化團隊協作與領導能力，讓幹部能在火場壓力下做出最佳決策；志工部分除了提升專業技能外，更重要是加強團隊合作精神，讓防災教育推廣更為深遠。

台南市消防局昨天辦理今年度志工隊首次聯繫會報及在職訓練，本次訓練包括強化防火、防災知識，也透過實作課程提升志工緊急應變能力。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局昨天辦理今年度志工隊首次聯繫會報及在職訓練，本次訓練包括強化防火、防災知識，也透過實作課程提升志工緊急應變能力。記者袁志豪／翻攝

台南 消防人員 黃偉哲

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