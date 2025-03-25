嘉義火車站前追思228 莫忘「三月大屠殺」勿重蹈覆轍

民間團體、教會及大學生今天在嘉義火車站前廣場舉行「二二八事件78周年追思會」，期望以在地化視角，勿忘嘉義火車站前槍決式屠殺，紀念於此地受難的英靈，警惕執政者勿重蹈覆轍。追思會上並將象徵公義的火炬互相傳遞沿續。

追思會由嘉義市桃山人文館快樂公民學苑、基督教會嘉義救恩堂、中正大學學生會共同主辦；主辦單位表示，二二八事件不應僅被視為單日事件，而是包含後續一連串的屠殺。期盼透過每年舉辦紀念活動，讓民眾了解事件真相，促進社會對話，並將歷史教訓轉化為推動台灣民主發展的力量。

追思會透過追思儀式、受難者家屬見證、歷史學者講述等方式，帶領民眾重回歷史現場，緬懷受難者，反思歷史教訓，期盼透過追思活動，讓二二八事件的歷史記憶，能夠深植人心，成為推動台灣社會持續進步的動力。

桃山人文館創辦人林瑞霞表示，二二八事件自1995年政府首度公開追思後，但活動逐漸流於形式，二二八不止是悲傷的事，要記住他們為何犧牲；1947年3月8日起，清鄉行動造成許多仕紳被逮捕在未審判情況下被槍決，當年3月18、23及25日，嘉義火車站廣場就有16名先賢被槍決。

林瑞霞說，每每整理受難者故事都會不自覺流淚，「感動」是很重要的一件事，現代社會不循規蹈矩的人一大堆，正港的台灣人是如同陳澄波、高一生、潘木枝、盧炳欽、柯麟等人具有為公義而亡的精神。自己已71歲，很欣喜有年輕一輩加入，希望從嘉義出發，促進各地區的二二八紀念活動都能夠在地化，透過追思活動，讓歷史記憶深植人心，成為推動台灣社會持續進步的動力。

基督教會嘉義救恩堂牧師郭熙彥表示，追思不是要建立敵對關係，而是要提醒政府切勿重蹈覆轍，二二八事件不是單日事件，而是包含後續一連串的屠殺，期望透過每年的追思會，喚起大家對歷中史的記憶、真相，來這裡可以對話、了解，透過歷史教訓化作為推動台灣民主發展的力量。