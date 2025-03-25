台南探索永康三崁店歷史與生態之美 免費導覽培訓課程開放報名

臺南市永康三崁店一帶昔日為台江內海的交通要道，為府城通往諸羅縣重要的古官道之一，有著豐富的歷史脈絡。南市觀旅局與當地有「樹蛙媽媽」稱號之嚴舜茹老師以及台南市解說員發展協會一同合作，盤點豐富的歷史文化、自然生態等資源，推出「永康三崁店歷史文化暨生態保護園區導覽培訓課程」，將於4月19至20日辦理兩日導覽培訓，限量50位名額，自24日起開放免費報名。

台南市長黃偉哲表示，永康三崁店地名的由來有諸多說法，其中一說為西拉雅族語中「三崁」有漁港、魚市之意，延伸而成「三崁店」地名。昔日此區域為平埔族活動範圍，隨著漢人屯聚、糖業與鹽業興盛，逐漸形成產業及民生聚落。永康三崁店糖廠的歷史可追溯至日治時期，以及當時興建之三崁店神社，雖然木構神社已被拆除，但留下基座、手洗社、石燈等神社建築構造遺蹟，現已被指定為市定古蹟，具有保存歷史紀錄的重要價值，同時園區內更為台灣特有種二級保育類動物諸羅樹蛙的棲地，以及全台罕見的墨西哥合歡樹，成為天然的生態保育教室。

觀光旅遊局林國華局長表示，觀旅局持續推出台南特色主題散步路線，永康三崁店具有豐富的文史及生態，相當值得遊客走訪探索，本次邀請前三崁店糖廠員工子弟嚴舜茹老師，與台南市解說員發展協會，共同規劃導覽路線及培訓課程，期望透過兩天紮實的導覽培訓，使學員瞭解三崁店的前世今生，並提昇有熱忱的民眾投入導覽解說的行列，進而開啟大眾認識與參與三崁店生態人文旅遊的興趣。

觀旅局表示，本次培訓課程除了介紹三崁店歷史人文，包含登錄於文化部國家文化資產網古物的「蔣公堤功德碑」見證兩百餘年前修築過的長堤與橋梁、市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」見證台南糖業發展與變遷，近年更在當地發現諸羅樹蛙棲地，以及全台罕見的墨西哥合歡樹等生態自然景觀。將由多位專家學者講授室內課程，並將帶領學員實際走訪現場進行深度體驗。

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