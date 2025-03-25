遺體火化塞車有解 台南增6座新爐具配合1政策收費減半

台南市南區火化場10具爐具經常滿載，市府斥資近2.8億元改建第一火化場，增設6具最新穎火化爐具及空氣汙染防制設備，預計6月可啟用；議員質疑若屆時16具爐具同時運作，周邊里民受影響更嚴重；殯葬所說部分舊爐會停爐歲修，也呼籲民眾不要集中「殯葬吉日」疏解爐具爆滿，市府推廣3日內火化費用減半，希望多利用。

台南市約65%的往生大體在南區火化場火化，2021年起火化大體已逾1萬多具，比縣市合併前增加近5成，現有第二火化場量能不足，1天最多約火化40具，遇需求較高時或突然損壞時，就會不敷使用，尤其是大日子時就會發生棺木要排隊等火化；還有冬天及過年期間更常要等上半個月以上，造成民怨。

台南市府斥資2.8億元改建南區閒置10多年第一火化場，2023年2月動工，將更新6座爐具為新世代火化爐及增設3套空汙設備，預計6月可啟用，設計上採用大尺寸爐具，並使用較乾淨的天然氣，提供市民更好治喪環境。

市議員林美燕說，地方樂見其成，設備越科技先進就能減少負面的汙染，但6爐更新後，是和現有的10爐合計變成16爐嗎？市府要遵守和地方的約定，不擴大設備。

台南市殯葬所說，此次也爭取到內政部補助1億多元，在新的爐具啟用後，讓屆齡爐具可分批停爐整修，原則上初步先停爐整修4具，但遺體火化塞車和傳統觀念也有關，多數人仍是在告別式當天火化，「殯葬吉日」都會擠在一起，像今天不是傳統吉日就沒滿，明天就全滿，多年來推廣「3日內火化」減半收費，6千變3千，但成效不大，要改變民眾觀念還有待宣導。