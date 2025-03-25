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遺體火化塞車有解 台南增6座新爐具配合1政策收費減半

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市第一火化場新增6具最新穎火化爐具及空氣汙染防制設備，預計6月啟用。圖／台南市殯葬所提供
台南市第一火化場新增6具最新穎火化爐具及空氣汙染防制設備，預計6月啟用。圖／台南市殯葬所提供

台南市南區火化場10具爐具經常滿載，市府斥資近2.8億元改建第一火化場，增設6具最新穎火化爐具及空氣汙染防制設備，預計6月可啟用；議員質疑若屆時16具爐具同時運作，周邊里民受影響更嚴重；殯葬所說部分舊爐會停爐歲修，也呼籲民眾不要集中「殯葬吉日」疏解爐具爆滿，市府推廣3日內火化費用減半，希望多利用。

台南市約65%的往生大體在南區火化場火化，2021年起火化大體已逾1萬多具，比縣市合併前增加近5成，現有第二火化場量能不足，1天最多約火化40具，遇需求較高時或突然損壞時，就會不敷使用，尤其是大日子時就會發生棺木要排隊等火化；還有冬天及過年期間更常要等上半個月以上，造成民怨。

台南市府斥資2.8億元改建南區閒置10多年第一火化場，2023年2月動工，將更新6座爐具為新世代火化爐及增設3套空汙設備，預計6月可啟用，設計上採用大尺寸爐具，並使用較乾淨的天然氣，提供市民更好治喪環境。

市議員林美燕說，地方樂見其成，設備越科技先進就能減少負面的汙染，但6爐更新後，是和現有的10爐合計變成16爐嗎？市府要遵守和地方的約定，不擴大設備。

台南市殯葬所說，此次也爭取到內政部補助1億多元，在新的爐具啟用後，讓屆齡爐具可分批停爐整修，原則上初步先停爐整修4具，但遺體火化塞車和傳統觀念也有關，多數人仍是在告別式當天火化，「殯葬吉日」都會擠在一起，像今天不是傳統吉日就沒滿，明天就全滿，多年來推廣「3日內火化」減半收費，6千變3千，但成效不大，要改變民眾觀念還有待宣導。

另​市府計畫斥資7.5億元擴建新營福園殯葬專區，包含新建火化場，將火化爐數量由5座增至8座，每日火化能力從20具提升至32具。​此外，守靈室將增加25間，冷凍櫃也將從86屜增至100屜，已進行細部設計中。

台南市第一火化場拆除重建設置最新穎火化爐具及空氣汙染防制設備，圖為完工後示意圖。圖／台南市殯葬所提供
台南市第一火化場拆除重建設置最新穎火化爐具及空氣汙染防制設備，圖為完工後示意圖。圖／台南市殯葬所提供

台南 議員

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