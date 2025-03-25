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雲林斗六公布兒童節禮物 防潑水袋便利學童游泳課使用
迎接兒童節，雲林縣斗六市公所將於3月29日在膨鼠森林公園舉辦「童趣不打烊」兒童節慶祝活動，當天將有許多藝文團體演出，及各項趣味體驗，市長林聖爵今為活動宣傳，並公布市公所今年準備防潑水袋作為兒童節禮物，將送給全市1.38萬名學童。
雲林縣長張麗善日前宣布今年兒童節將贈送全縣學童有全國運動會競技圖案的魔術方塊，斗六市公所今年也準備防潑水袋作為兒童節禮物，市長林聖爵表示，現在許多學校都有游泳課，家長也常帶孩子帶海邊遊憩，防潑水袋可以收納孩子的泳具，方便又實用。
林聖爵表示，公所3月29日將在膨鼠森林公園舉辦「童趣不打烊」兒童節慶祝活動，當天將有斗六市內學校特色藝文表演及狐蒙家族馬戲團表演，並有小朋友喜愛的YOYO姐姐唱跳秀、小蠟筆劇團演出。
他期待斗六市的小朋友當天都能遠離3C產品，走出戶外參加活動，為自己的童年留下難忘且快樂的回憶。
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