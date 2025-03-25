快訊

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

被家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師現身警局作筆錄：謝謝關心

彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林斗六公布兒童節禮物 防潑水袋便利學童游泳課使用

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市長林聖爵（左二）、市代會主席黃尤美（右二）今為兒童節‘活動宣傳，並公布市公所今年準備防潑水袋作為兒童節禮物，將送給全市1.38萬名學童。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市長林聖爵（左二）、市代會主席黃尤美（右二）今為兒童節‘活動宣傳，並公布市公所今年準備防潑水袋作為兒童節禮物，將送給全市1.38萬名學童。記者陳雅玲／攝影

迎接兒童節，雲林縣斗六市公所將於3月29日在膨鼠森林公園舉辦「童趣不打烊」兒童節慶祝活動，當天將有許多藝文團體演出，及各項趣味體驗，市長林聖爵今為活動宣傳，並公布市公所今年準備防潑水袋作為兒童節禮物，將送給全市1.38萬名學童。

雲林縣長張麗善日前宣布今年兒童節將贈送全縣學童有全國運動會競技圖案的魔術方塊，斗六市公所今年也準備防潑水袋作為兒童節禮物，市長林聖爵表示，現在許多學校都有游泳課，家長也常帶孩子帶海邊遊憩，防潑水袋可以收納孩子的泳具，方便又實用。

林聖爵表示，公所3月29日將在膨鼠森林公園舉辦「童趣不打烊」兒童節慶祝活動，當天將有斗六市內學校特色藝文表演及狐蒙家族馬戲團表演，並有小朋友喜愛的YOYO姐姐唱跳秀、小蠟筆劇團演出。

他期待斗六市的小朋友當天都能遠離3C產品，走出戶外參加活動，為自己的童年留下難忘且快樂的回憶。

迎接兒童節，雲林縣斗六市公所將於3月29日在膨鼠森林公園舉辦「童趣不打烊」兒童節慶祝活動，當天將有許多藝文團體演出，及各項趣味體驗。記者陳雅玲／攝影
迎接兒童節，雲林縣斗六市公所將於3月29日在膨鼠森林公園舉辦「童趣不打烊」兒童節慶祝活動，當天將有許多藝文團體演出，及各項趣味體驗。記者陳雅玲／攝影

兒童節 斗六 朋友

延伸閱讀

兒童節南瀛天文館有好康 「3D小湯姆太空大冒險」首映

「KHTOY」吉伊卡哇全新商品獨家販售！還有巨大扭蛋機抽迪士尼商品，兒童再享75折優惠

慶祝兒童節 苗栗縣各地「童樂會」時間看這裡

企業攜手送暖家扶分享愛 最棒兒童節禮物

相關新聞

雲林土庫櫻花季今年走復古風 2公里櫻花大道享受幸福浪漫

雲林土庫馬光國中前兩公里道路的兩側種滿羊蹄甲，每年3月花季盛開，粉紅花海浪漫無比，是土庫知名的美麗花道，今年天氣之惠，櫻...

雲林斗六公布兒童節禮物 防潑水袋便利學童游泳課使用

迎接兒童節，雲林縣斗六市公所將於3月29日在膨鼠森林公園舉辦「童趣不打烊」兒童節慶祝活動，當天將有許多藝文團體演出，及各...

嘉義大林養雞場擴建爆衝突 村民組自救會集結百人抗議

嘉義縣大林鎮三角里一處畜牧場擬增加養雞數量，2022年送增擴建計畫至縣府審核，經農業處核准後在畜牧場內新設禽舍，預計飼養...

兒童節南瀛天文館有好康 「3D小湯姆太空大冒險」首映

台南市教育局歡慶兒童節，南瀛天文館4月3日至6日推出「童遊星視界」兒童節系列活動，12歲以下兒童均享有天文展示館、星象劇...

北港媽祖醫院為沿海在宅醫療添新軍 百歲秀薇奶奶回饋捐專車

去年國內率先起跑的雲林在宅急症照護加值方案，結合台大、雲基醫院推動醫師到宅診療，成效卓著，大幅減輕醫院急診負荷也提供長者...

嘉市議員建議開放部分慢車道左側停車 交通處：還要研議

嘉義市慢車道左則停車經常造成用路人困擾，議員王浩提議以「避車彎」加上停車格或者部分路段直接開放左側停車。交通處長許啟明表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。