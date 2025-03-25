雲林土庫櫻花季今年走復古風 2公里櫻花大道享受幸福浪漫

雲林土庫馬光國中前兩公里道路的兩側種滿羊蹄甲，每年3月花季盛開，粉紅花海浪漫無比，是土庫知名的美麗花道，今年天氣之惠，櫻花大爆開，土庫鎮公所將於本月29日起兩天舉辦賞櫻季，邀大家不必上山就可賞櫻，並品嘗風味獨特的土庫老鎮小吃。

今年土庫櫻花季以復古懷舊為主軸，將在花道搭設復古拍照牆、並提供復古服裝，盼讓民眾穿梭時空，回到早年舊時光，一家人或情侶共受櫻花繽紛的美景。土庫鎮長陳特凱會同代表會今天為土庫櫻花季暖身，雲林縣長張麗善、土庫農會總幹事異萬聰、縣議員張維心、王鈺齊應邀為花季代言。

陳特凱說，馬光國中前鄉道雲101線，從崙內社區到馬光市區長約2公里，種滿上千棵羊蹄甲，樹齡都已有40年以上，每年3、4月花期樹上開滿粉紅色花朵，一眼望去粉紅花海，浪漫又幸福。

陳特凱感謝崙內社區志工長年來辛苦照顧社區環境、整理照料花木，才能讓大家擁有美好的賞花環境，土庫櫻花季已舉辦10多年，已成為土庫休閒旅遊一大特色。崙內社區發展協會執行長許擇和說，近來氣溫低，花期晚約1周，延後開花，花苞特別大，這兩天爆開，花況可說是近5年來最好，花季到清明節過後是賞櫻最佳時機，

張麗善表示，土庫櫻花季已連續舉辦17年，由公所和農會聯手辦理，吸引不少遊客，為維護這條已逾40年的櫻花大道，縣府將補助補植新樹，以保花道生生不息。