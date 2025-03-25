嘉義大林養雞場擴建爆衝突 村民組自救會集結百人抗議

嘉義縣大林鎮三角里一處畜牧場擬增加養雞數量，2022年送增擴建計畫至縣府審核，經農業處核准後在畜牧場內新設禽舍，預計飼養6至8萬隻肉雞，附近農民憂禽糞羽毛影響農作生長及村民健康，三角里及三村里民組自救會，今天號召百人到畜牧場外高舉旗幟抗議。

三角里社區發展協會理事長劉烱意說，畜牧場向縣府申請擴建，未來將飼養8萬隻肉雞，會影響身體健康、汙染環境，也會農作物生長造成嚴重不良影響，堅決反對畜牧場擴建，三村里、三角里民今天都站出來抗議，不歡迎汙染環境的畜牧業進入村莊。

三村里社區發展協會理事長劉明進說，他的農地旁目前有3座雞舍，忍受禽糞羽毛多年，務農時沒戴口罩臭味撲鼻，但工作流汗也不便戴口罩，身體無法承受很兩難，因雞舍設立多年只能忍受，現在又有新的雞舍要新建，一定要堅決反對，用百姓的力量阻止。

自救會指出，該畜牧場2018年前已停業3年以上，依畜牧法規定應撤銷畜牧登記，經向大林鎮公所及嘉義縣政府陳情未果，推由三欣園藝公司提起行政訴訟，欲撤銷其畜牧登記證，高雄地方法院前年駁回請求，已上訴最高行政法院，迄今1年6月尚未判決。