嘉義大林養雞場擴建爆衝突 村民組自救會集結百人抗議
嘉義縣大林鎮三角里一處畜牧場擬增加養雞數量，2022年送增擴建計畫至縣府審核，經農業處核准後在畜牧場內新設禽舍，預計飼養6至8萬隻肉雞，附近農民憂禽糞羽毛影響農作生長及村民健康，三角里及三村里民組自救會，今天號召百人到畜牧場外高舉旗幟抗議。
三角里社區發展協會理事長劉烱意說，畜牧場向縣府申請擴建，未來將飼養8萬隻肉雞，會影響身體健康、汙染環境，也會農作物生長造成嚴重不良影響，堅決反對畜牧場擴建，三村里、三角里民今天都站出來抗議，不歡迎汙染環境的畜牧業進入村莊。
三村里社區發展協會理事長劉明進說，他的農地旁目前有3座雞舍，忍受禽糞羽毛多年，務農時沒戴口罩臭味撲鼻，但工作流汗也不便戴口罩，身體無法承受很兩難，因雞舍設立多年只能忍受，現在又有新的雞舍要新建，一定要堅決反對，用百姓的力量阻止。
自救會指出，該畜牧場2018年前已停業3年以上，依畜牧法規定應撤銷畜牧登記，經向大林鎮公所及嘉義縣政府陳情未果，推由三欣園藝公司提起行政訴訟，欲撤銷其畜牧登記證，高雄地方法院前年駁回請求，已上訴最高行政法院，迄今1年6月尚未判決。
縣府農業處表示，該畜牧場2011年12月核定畜牧場登記證，業者2022年送增擴建計畫至縣府審核，預計增加養雞畜舍，飼養雞隻數量也變多，經長達2年時間審核，去年1月通過增擴建計畫，自救會提出訴願已遭農業部駁回，因此畜牧場登記證仍有效，所以可依法飼養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言