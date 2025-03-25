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兒童節南瀛天文館有好康 「3D小湯姆太空大冒險」首映

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局歡慶兒童節，南瀛天文館4月3日至6日推出「童遊星視界」兒童節系列活動。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局歡慶兒童節，南瀛天文館4月3日至6日推出「童遊星視界」兒童節系列活動。記者鄭惠仁／翻攝

台南市教育局歡慶兒童節南瀛天文館4月3日至6日推出「童遊星視界」兒童節系列活動，12歲以下兒童均享有天文展示館、星象劇場免費參觀的優惠；還有「銀河童樂趴」闖關活動、魔術泡泡秀及水火DIY等多項活動，邀請大家「童遊星視界」。

教育局表示，南瀛天文館所擁有全台唯一的球幕3D星象劇場，在兒童節期間推出新片「3D小湯姆太空大冒險」。為紀念在台灣首映，活動期間購票觀賞即贈紀念海報1張，數量有限贈完為止。附設的日晷餐廳推出限量兒童餐及滿額贈禮，星空小棧紀念商店也推出超值禮包和滿額抽獎活動。

局長鄭新輝說，活動結合天文知識與闖關遊戲，推出「銀河童樂趴」闖關活動，讓小朋友在互動遊戲中學習新知；另有不同的DIY體驗項目，包括宇宙漂流瓶及迅猛龍模型體驗，帶著孩子一起發揮創意，享受親子手作的樂趣。4月3日邀請泡泡達人來場宇宙漫遊泡泡秀，4日及5日也有水火箭套裝遊程。

南瀛天文館長何秋蓮表示，天文展示館常設展推出「拍出你的天文奇遇」短影音徵集活動，歡迎全國朋友發揮無限創意拍下精彩紀錄，獲選3件作品可獲得精美好禮。4月6日邀請魔術達人為大家帶來令人瞠目結舌的魔術表演，快來一起揭開魔術的奧秘，感受魔幻的瞬間吧！詳細資訊請至南瀛天文館網站查詢 (https://taea.tn.edu.tw/)，洽詢電話06-5761076。

兒童節 南瀛天文館 泡泡

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