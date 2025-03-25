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北港媽祖醫院為沿海在宅醫療添新軍 百歲秀薇奶奶回饋捐專車

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林沿海在宅急症照護加值專案今天在北港媽祖醫院啟動，未來沿海長者可獲醫師到宅服務。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海在宅急症照護加值專案今天在北港媽祖醫院啟動，未來沿海長者可獲醫師到宅服務。記者蔡維斌／攝影

去年國內率先起跑的雲林在宅急症照護加值方案，結合台大、雲基醫院推動醫師到宅診療，成效卓著，大幅減輕醫院急診負荷也提供長者優質在宅照護，今天中國醫大北港附設醫院也加入陣營，負起海線在宅照護重責。深受到宅照護之惠的百歲秀薇奶奶今天同步捐贈百萬專車回饋，讓啟動儀式更顯溫馨。

今天雲林海線在宅急症照護加值專案啟動儀式在中國醫大北港附醫（媽祖醫院）舉行，由雲林縣長張麗善主持，縣內各大醫療院所及醫護社團均共襄盛舉，雲林門診協會理事長林嘉祈醫師也分享到宅服務經驗，強調長輩該不該送急診的抉擇最令家屬困擾，有醫師到宅評估和診療，的確可減輕各醫院急診負荷且可減少到院感染。

衛生局長曾春美表示，去年雲林率先實施在宅急症照護加值方案，結合各居家照服機構及台大雲林分院與雲林綦督教醫院成立2個照護小組，共37家機構加入在宅急症照護，縣府也挹注800萬元延續在宅急症培力計畫、可攜式設備與遠距診療支援及整合醫療網絡模式建構3大主軸，成效極佳，受惠個案量已達60多人是全國平均值的兩倍。

張麗善也說，據統計都會區萬名病人有22名醫師，雲林則只有13名醫師，資源相對不足，尤其海線人口老化更嚴重，在宅服務需求更高，感謝中國醫大北港附設醫院加入肩負海線醫療奧援行列，未來3個組將有150名醫事人員投入，相信在更多在宅醫療輔助下，各大醫院的急診量和待床率將隨之趨緩。且可提更優質的醫療品質，讓長者在家安心養護。

今天北港百歲秀薇奶奶也同步捐贈1輛居家醫療巡迴車及攜帶型超音波、生理監視設備、掌上型血氧監測儀、低週波電針治療機及雷射針灸等總價約150 萬元，家屬曾萬本說，母親深受媽祖醫院妥善的居家照護，有時各科醫師還到宅會診，貼心又安心，因此家族決定贈車和設備受惠更多人。

院長吳錫金代表受贈並感謝醫療團隊的辛苦，把雲林海線在宅急症照護的缺口補足，讓更多長者能在熟悉環境中獲得適切治療，減輕家屬負擔，建立完整的醫養健康照護模式。

北港百歲秀薇奶奶捐贈到宅醫療專車，並附有多項到宅專用的醫療檢查設備，讓更多年長者可獲更完善居家照護。記者蔡維斌／攝影
北港百歲秀薇奶奶捐贈到宅醫療專車，並附有多項到宅專用的醫療檢查設備，讓更多年長者可獲更完善居家照護。記者蔡維斌／攝影
北港百歲秀薇奶奶受居家照護，有感於心，捐贈到宅醫療專車給北港媽祖醫院表達感謝之意，讓更多年長者可獲更完善居家照護。記者蔡維斌／攝影
北港百歲秀薇奶奶受居家照護，有感於心，捐贈到宅醫療專車給北港媽祖醫院表達感謝之意，讓更多年長者可獲更完善居家照護。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院在宅急症照護開跑，專車上有各種攜帶型體檢設備，可提供完善的居家醫療服務。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院在宅急症照護開跑，專車上有各種攜帶型體檢設備，可提供完善的居家醫療服務。記者蔡維斌／攝影
北港百歲秀薇奶奶受居家照護，有感於心，捐贈到宅醫療專車給北港媽祖醫院表達感謝之意，讓更多年長者可獲更完善居家照護。記者蔡維斌／攝影
北港百歲秀薇奶奶受居家照護，有感於心，捐贈到宅醫療專車給北港媽祖醫院表達感謝之意，讓更多年長者可獲更完善居家照護。記者蔡維斌／攝影
北港百歲秀薇奶奶受居家照護，有感於心，捐贈到宅醫療專車給北港媽祖醫院表達感謝之意，讓更多年長者可獲更完善居家照護。記者蔡維斌／攝影
北港百歲秀薇奶奶受居家照護，有感於心，捐贈到宅醫療專車給北港媽祖醫院表達感謝之意，讓更多年長者可獲更完善居家照護。記者蔡維斌／攝影

北港 醫師 雲林

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