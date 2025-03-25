快訊

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

被家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師現身警局作筆錄：謝謝關心

彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市議員建議開放部分慢車道左側停車 交通處：還要研議

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市慢車道左則停車經常造成用路人困擾，圖為世賢路左側慢車道停車現況。記者李宗祐 /攝影
嘉義市慢車道左則停車經常造成用路人困擾，圖為世賢路左側慢車道停車現況。記者李宗祐 /攝影

嘉義市慢車道左則停車經常造成用路人困擾，議員王浩提議以「避車彎」加上停車格或者部分路段直接開放左側停車。交通處長許啟明表示，要左側停車有一定要件，會將議員意見列入考量。

今天市議會臨時會審查追加減預算，議員王浩針對交通處所提「自由路、友忠路、世賢路等易肇事路口改善工程」追加預算時表示，慢車道左側停車問題，長期以來都造成用路人的困擾。2年前曾討論是否以「避車彎」加上停車格的設計，兼顧停車與用路安全，前任交通處長與代理處長皆未正面積極處理這項議題。他再向提出2種方案。

一是參照國外做法，將慢車道側道化，就道路上對於側道功能的定義與效用，側道可以形成一個封閉空間，提供給鄰近住民、店家通行與停車使用，而大多數通行車輛就走主幹道，如此一來就算側道可能有違規行為，但至少使用側道的車輛都會是慢速行駛的車輛。

二是比照博愛路二段（世賢路到榮典路，約1.8公里）的做法，讓通行的車輛不分車種都可以自由選擇要行駛快車道或慢車道。以自由路為例，該路段甚至比博愛路二段還要短，大約才1公里，參考過去市民的反應與交通事件的分析狀況，應該也具備相當高的可行性。

處長許啟明表示，依現行法規，設有快慢分隔島道路之慢車道，在未畫設停車格，靠左側停車屬違停行為。若慢車道路幅大於9公尺、左側設有人行空間且慢車道道路服務水準在A或B級者，才有足夠安全條件去規劃左側停車格。

許啟明表示，國外有些做法，把快慢分隔島之慢車道社區化、慢行化，一來國外此案例之國家，車種組成不同，機車很少，二來該慢車道恐形成一個大停車帶（隨意亂停車），三來與國內行車習慣截然不同，國內大部份機慢車還是習慣行駛在慢車道，把慢車道社區化，機車上快車道，恐易衍生行車安全顧慮。

至於博愛路過世賢路口以南路段，機車可行駛快車道，是因為以南北兩端路型銜接考量為主，該路段在北回歸線榮典路以南就沒有快慢分隔島，而變成中央分隔島路型。

交通方面的重大改變議題，還是需要擴大檢討面向，包含車流、車種特性、道路幾何條件、住居狀況、駕駛習慣、道路安全因素等等，仍然需要因地制宜做最適、最安全之規畫。

嘉義市交通處長許啟明表示，設有快慢分隔島道路之慢車道開放左側停車，有一定要件。記者李宗祐 /攝影
嘉義市交通處長許啟明表示，設有快慢分隔島道路之慢車道開放左側停車，有一定要件。記者李宗祐 /攝影
嘉義市議員王浩建議市府參照國外做法，將慢車道側道化或者部分路段開放左側停車。記者李宗祐 /攝影
嘉義市議員王浩建議市府參照國外做法，將慢車道側道化或者部分路段開放左側停車。記者李宗祐 /攝影

停車格 車道

延伸閱讀

新北淡水7旬翁駕車疑突打噴嚏失控 撞倒整排停車格10機車

大南方新矽谷方案涵嘉市 市長黃敏惠：28日爭取實質納入

台灣景觀大獎頒獎 嘉市府橫掃6大獎項成最大贏家

嘉市潮選店主題曲「最潮的自己」 榮獲日本電影節最佳亞洲影像大獎

相關新聞

遺體火化塞車有解 台南增6座新爐具配合1政策收費減半

台南市南區火化場10具爐具經常滿載，市府斥資近2.8億元改建第一火化場，增設6具最新穎火化爐具及空氣汙染防制設備，預計6...

嘉義大林養雞場擴建爆衝突 村民組自救會集結百人抗議

嘉義縣大林鎮三角里一處畜牧場擬增加養雞數量，2022年送增擴建計畫至縣府審核，經農業處核准後在畜牧場內新設禽舍，預計飼養...

雲林斗六公布兒童節禮物 防潑水袋便利學童游泳課使用

迎接兒童節，雲林縣斗六市公所將於3月29日在膨鼠森林公園舉辦「童趣不打烊」兒童節慶祝活動，當天將有許多藝文團體演出，及各...

雲林土庫櫻花季今年走復古風 2公里櫻花大道享受幸福浪漫

雲林土庫馬光國中前兩公里道路的兩側種滿羊蹄甲，每年3月花季盛開，粉紅花海浪漫無比，是土庫知名的美麗花道，今年天氣之惠，櫻...

兒童節南瀛天文館有好康 「3D小湯姆太空大冒險」首映

台南市教育局歡慶兒童節，南瀛天文館4月3日至6日推出「童遊星視界」兒童節系列活動，12歲以下兒童均享有天文展示館、星象劇...

北港媽祖醫院為沿海在宅醫療添新軍 百歲秀薇奶奶回饋捐專車

去年國內率先起跑的雲林在宅急症照護加值方案，結合台大、雲基醫院推動醫師到宅診療，成效卓著，大幅減輕醫院急診負荷也提供長者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。