嘉市議員建議開放部分慢車道左側停車 交通處：還要研議

嘉義市慢車道左則停車經常造成用路人困擾，議員王浩提議以「避車彎」加上停車格或者部分路段直接開放左側停車。交通處長許啟明表示，要左側停車有一定要件，會將議員意見列入考量。

今天市議會臨時會審查追加減預算，議員王浩針對交通處所提「自由路、友忠路、世賢路等易肇事路口改善工程」追加預算時表示，慢車道左側停車問題，長期以來都造成用路人的困擾。2年前曾討論是否以「避車彎」加上停車格的設計，兼顧停車與用路安全，前任交通處長與代理處長皆未正面積極處理這項議題。他再向提出2種方案。

一是參照國外做法，將慢車道側道化，就道路上對於側道功能的定義與效用，側道可以形成一個封閉空間，提供給鄰近住民、店家通行與停車使用，而大多數通行車輛就走主幹道，如此一來就算側道可能有違規行為，但至少使用側道的車輛都會是慢速行駛的車輛。

二是比照博愛路二段（世賢路到榮典路，約1.8公里）的做法，讓通行的車輛不分車種都可以自由選擇要行駛快車道或慢車道。以自由路為例，該路段甚至比博愛路二段還要短，大約才1公里，參考過去市民的反應與交通事件的分析狀況，應該也具備相當高的可行性。

處長許啟明表示，依現行法規，設有快慢分隔島道路之慢車道，在未畫設停車格，靠左側停車屬違停行為。若慢車道路幅大於9公尺、左側設有人行空間且慢車道道路服務水準在A或B級者，才有足夠安全條件去規劃左側停車格。

許啟明表示，國外有些做法，把快慢分隔島之慢車道社區化、慢行化，一來國外此案例之國家，車種組成不同，機車很少，二來該慢車道恐形成一個大停車帶（隨意亂停車），三來與國內行車習慣截然不同，國內大部份機慢車還是習慣行駛在慢車道，把慢車道社區化，機車上快車道，恐易衍生行車安全顧慮。

至於博愛路過世賢路口以南路段，機車可行駛快車道，是因為以南北兩端路型銜接考量為主，該路段在北回歸線榮典路以南就沒有快慢分隔島，而變成中央分隔島路型。