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產業帶動地方人口增 台南歸仁新建沙崙派出所今動土開工
台南歸仁沙崙地區近年受惠智慧綠能科學城、高鐵台南站及三井OUTLET等重大建設，除吸引相關產業進駐外，人口也不斷增加，周邊治安議題更備受重視，台南市警局逐年編列預算，斥資逾9400萬經費，將在高鐵大道與高鐵六路口新建沙崙派出所，今由市長黃偉哲主持動土典禮。
黃偉哲表示，歸仁沙崙地區隨著產業發展與人口聚集，近年來吸引不少國內外科技大廠投資，特別是AI與半導體產業，儼然成為台灣科技產業重要核心，針對地方治安與交通管理需求也相對提升，警政機關設置更刻不容緩。
他提到，此次新建歸仁警分局沙崙派出所，未來可進駐35位員警，與高鐵站警合作維護高鐵站區及周邊社區的治安，市府則將持續關注沙崙地區發展需求，並確保當地的安全與秩序，讓科技產業與社區生活能夠同步繁榮發展。
歸仁警分局轄下目前有20名警力以上配置的派出所，包含歸仁、文賢、仁德及關廟等派出所，而沙崙地區原為大潭所管轄，該所目前僅配置約15名警力，警民比達1比600，近年因高鐵台南站、OUTLET大型購物中心等進駐，周邊竊盜案件更不斷傳出。
南市警局表示，為讓沙崙地區擁有更完善的警政服務，自2023年起分4年逐年編列預算，斥資逾9400萬，選址在歸仁近高鐵大道與高鐵六路口新建沙崙派出所，預計興建為地上3層鋼筋混凝土，總樓地板面積約485坪，以綠建築採最高等級「鑽石級」標章方式設計。
南市警局說明，沙崙派出所外觀造型將以厚實的牆體包覆建築物，凸顯守護的意象，並以白色表達公正、公平、公開的態度，預計明年8月完工，可望提供警察同仁更好的執勤環境，並讓當地居民與企業獲得更即時的治安與交通維護服務。
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