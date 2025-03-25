快訊

億元級高資產保戶2項融資開放 銀行與壽險業暗潮洶湧

重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

赴內政部申冤遭喊「滾出去」 亞亞：我愛台灣也愛大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

產業帶動地方人口增 台南歸仁新建沙崙派出所今動土開工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市警局歸仁分局沙崙派出所完工示意圖。圖／南市警局提供
台南市警局歸仁分局沙崙派出所完工示意圖。圖／南市警局提供

台南歸仁沙崙地區近年受惠智慧綠能科學城、高鐵台南站及三井OUTLET等重大建設，除吸引相關產業進駐外，人口也不斷增加，周邊治安議題更備受重視，台南市警局逐年編列預算，斥資逾9400萬經費，將在高鐵大道與高鐵六路口新建沙崙派出所，今由市長黃偉哲主持動土典禮。

黃偉哲表示，歸仁沙崙地區隨著產業發展與人口聚集，近年來吸引不少國內外科技大廠投資，特別是AI與半導體產業，儼然成為台灣科技產業重要核心，針對地方治安與交通管理需求也相對提升，警政機關設置更刻不容緩。

他提到，此次新建歸仁警分局沙崙派出所，未來可進駐35位員警，與高鐵站警合作維護高鐵站區及周邊社區的治安，市府則將持續關注沙崙地區發展需求，並確保當地的安全與秩序，讓科技產業與社區生活能夠同步繁榮發展。

歸仁警分局轄下目前有20名警力以上配置的派出所，包含歸仁、文賢、仁德及關廟等派出所，而沙崙地區原為大潭所管轄，該所目前僅配置約15名警力，警民比達1比600，近年因高鐵台南站、OUTLET大型購物中心等進駐，周邊竊盜案件更不斷傳出。

南市警局表示，為讓沙崙地區擁有更完善的警政服務，自2023年起分4年逐年編列預算，斥資逾9400萬，選址在歸仁近高鐵大道與高鐵六路口新建沙崙派出所，預計興建為地上3層鋼筋混凝土，總樓地板面積約485坪，以綠建築採最高等級「鑽石級」標章方式設計。

南市警局說明，沙崙派出所外觀造型將以厚實的牆體包覆建築物，凸顯守護的意象，並以白色表達公正、公平、公開的態度，預計明年8月完工，可望提供警察同仁更好的執勤環境，並讓當地居民與企業獲得更即時的治安與交通維護服務。

台南市警局歸仁分局沙崙派出所新建工程今動土，預計明年8月完工。記者萬于甄／攝影
台南市警局歸仁分局沙崙派出所新建工程今動土，預計明年8月完工。記者萬于甄／攝影
台南歸仁沙崙地區因產業進駐、人口不斷增加，周邊治安議題也備受重視，台南市警局逐年編列預算，斥資逾9400萬經費，將在高鐵大道與高鐵六路口新建沙崙派出所，今由市長黃偉哲（左二）主持開工動土儀式。記者萬于甄／攝影
台南歸仁沙崙地區因產業進駐、人口不斷增加，周邊治安議題也備受重視，台南市警局逐年編列預算，斥資逾9400萬經費，將在高鐵大道與高鐵六路口新建沙崙派出所，今由市長黃偉哲（左二）主持開工動土儀式。記者萬于甄／攝影

台南 綠建築 高鐵

延伸閱讀

國家級警報響！上午9時40分花蓮近海規模5.1地震 最大震度4級

晴朗炎熱飆31度高溫 周五鋒面+冷氣團急轉溼冷恐雷雨

超微台南辦公室揭幕

大陸逾60歲人口破3億！每年淨增1千萬 官員：需掌握未來10年窗口期

相關新聞

32年老舊電梯困農民40分鐘 清水農會有錢汰舊換新了

台中市清水區農會大樓兩部電梯使用逾32年，年久失修、頻繁故障，曾發生老農受困電梯40分鐘，為改善無障礙設施，立委楊瓊瓔爭...

產業帶動地方人口增 台南歸仁新建沙崙派出所今動土開工

台南歸仁沙崙地區近年受惠智慧綠能科學城、高鐵台南站及三井OUTLET等重大建設，除吸引相關產業進駐外，人口也不斷增加，周...

疏解清明車潮！台南南山公墓有掃墓公車、新營福園啟動接駁

因應清明祭祖車流避免壅塞，台南市民政局及殯葬所除呼籲民眾提前祭祖，在南區崇孝塔與新營福園進行交通管制與接駁車服務，提醒民...

總統府辦全國防衛韌性實地演練 台南市這些路段明後天交通管制

總統府將於後天辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，台南市警第四分局今天公布明天、後天的交通管制路段，呼籲民眾因...

超微進駐台南 黃偉哲：AI里程碑

行政院年初啟動「大南方新矽谷推動方案」，美國晶片大廠超微（AMD）昨揭幕進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，市長黃偉哲說...

台南下營上帝廟文化祭今登場 46所國小藝陣輪番上陣

3年1科的台南下營香周末即將登場，為提前慶祝農曆3月3日又是玄天上帝誕辰日，下營上帝廟文化祭今下午開始，一連4天在廟前舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。