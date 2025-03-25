疏解清明車潮！台南南山公墓有掃墓公車、新營福園啟動接駁

因應清明祭祖車流避免壅塞，台南市民政局及殯葬所除呼籲民眾提前祭祖，在南區崇孝塔與新營福園進行交通管制與接駁車服務，提醒民眾配合相關規定。

台南市最大公墓群位在南區南山公墓及崇孝塔，交通管制從4月4日上午8 點至下午4 點，南區體育路往健康路 1 段 133 巷入塔斜坡處將實施交通管制，禁止三輪以上車輛進入，以維護祭祖人潮安全；鼓勵民眾搭乘懷恩公車（掃墓公車）。

台南市交通局公告，自4月3日至4月6日，市區公車11路、15路、18路部分班次將調整行駛路線，改至水交社文化園區(大成路)站收發，距離富貴南山步行2分鐘，請乘客留意班次變更。

11路公車（城西里－台南火車站－大成路口）除6點33分自下鯤鯓發車班次及晚上９點55分自城西里發車班次外，其餘21班次將改至水交社文化園區(大成路)站收發。

15路公車（奇美醫院－大成路口）7點15分、9點15分、11點15自奇美醫院發車及8點28分、10點28分、12點28分自大成路口發車等6班次，將改至水交社文化園區(大成路)站收發。

18路公車（塭南里－台南火車站－西門路－大成路口）全班次（除行駛國民路之班次外）均改至水交社文化園區(大成路)站收發，共計48班次受影響。

交通局提醒，民眾搭乘時請多加留意車輛LED顯示標示，或提前查詢台南市公車動態資訊，以免影響行程。

新營福園因進出只有一條道路，掃墓車潮易造成塞車，今年4月4日上午7點30分至下午2點30分期間，將提供免費接駁車，禁止三輪以上車輛進入專區內（公務車、接駁車、接體車輛及治喪車輛除外）。接駁點為新營體育場牌樓前空地（新營區三興街第三停車場旁）、新營轉運站 1、2 號月台（新營區新運二路 86 號）、新營福園殯葬專區（新營區長榮路二段 468 巷 305 號）

新營停車資訊：新營體育場第 1、2、4、5 停車場（第3停車場整修中）、長榮路二段道路兩側（468 巷禁止停車）、新營轉運站周邊道路、家樂福停車場（新營體育場旁）

民政局也公布各納骨塔祭祖活動時間與法會時程清明期間，台南市各納骨塔將舉辦祭祖搭棚活動與法會，其中南區崇孝塔、安南區第一示範公墓納骨塔、新營福園孝思堂、柳營祿園納骨堂及鹽水壽園納骨堂皆於4月4 日舉辦法會，相關時程可上官網查詢。