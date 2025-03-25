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總統府辦全國防衛韌性實地演練 台南市這些路段明後天交通管制

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第四分局今天公布明天、後天的交通管制路段，呼籲民眾因應演練期間，建議用路人提前改道因應，行經管制區請減速慢行，遵守各路口執勤員警與義交人員的指揮與疏導。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局今天公布明天、後天的交通管制路段，呼籲民眾因應演練期間，建議用路人提前改道因應，行經管制區請減速慢行，遵守各路口執勤員警與義交人員的指揮與疏導。記者袁志豪／翻攝

總統府將於後天辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，台南市警第四分局今天公布明天、後天的交通管制路段，呼籲民眾因應演練期間，建議用路人提前改道因應，行經管制區請減速慢行，遵守各路口執勤員警與義交人員的指揮與疏導。

台南市消防局也指出，當天上午10時至下午2時辦理實地演練，地點位於南區南寧高中、安平商港及安平區育平郵局對面廣場，配合演習情境，當日上午10時至10時30分間將針對南區、安平區、仁德區等相關區域半徑約1公里發布演練告警訊息，請收到緊急警報的民眾不用驚慌。

第四分局指出，「2025全社會防衛韌性委員會實地演練-擴充急救醫療場所」後天安平區育平郵局對面廣場舉行，將從明天上午8時至下午4時至後天上午8時至下午4時，針對演練範圍管制交通，請用路人依執勤員警及義交指揮通行並注意交通安全。

屆時會場周邊育平路全幅（永華路二段以北至育平九街）、平通路（育平路至健康三街）、健康三街全幅（平通路至建平八街）及建平八街全幅（育平路至健康三街）將全面管制；至於南寧高中場範圍則為萬年路全幅（明興路至永成路）、台86橋下便道全幅（萬年5街至萬年路）、萬年三街全幅。

分局長曹儒林說明，本次演練融入關鍵基礎設施不明原因發生爆炸等災難場景，透過實地、實景演練方式，驗證中央部會及地方政府等單位災難應變能力；演練亦納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力，以建構全社會防衛韌性的目標。

台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局今天公布明天、後天的交通管制路段，呼籲民眾因應演練期間，建議用路人提前改道因應，行經管制區請減速慢行，遵守各路口執勤員警與義交人員的指揮與疏導。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局今天公布明天、後天的交通管制路段，呼籲民眾因應演練期間，建議用路人提前改道因應，行經管制區請減速慢行，遵守各路口執勤員警與義交人員的指揮與疏導。記者袁志豪／翻攝

台南 郵局

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