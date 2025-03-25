超微進駐台南 黃偉哲：AI里程碑

行政院年初啟動「大南方新矽谷推動方案」，美國晶片大廠超微（AMD）昨揭幕進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，市長黃偉哲說，揭示了台南在AI發展的重要進展；然而，嘉義市長黃敏惠直言嘉市於新矽谷計畫「有名無實」，周五北上向中央爭取。

黃偉哲去年8月證實成功爭取AMD落腳，市府表示會設立資料中心及研發據點，但昨活動未對外公開，選區議員也說沒接獲邀約出席；該據點名為「AMD台南辦公室」，據了解，員工數可能上百人，確切規模、定位性質、具體業務等細節，AMD委託的公關窗口表示，日後才會公布。

AMD台灣分公司總經理陳民皓主持揭幕典禮，群創董事長洪進揚、成大資訊學院院長吳士駿都出席，黃偉哲致詞說，AMD成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑；黃也說，台南是半導體先進製程最密集地帶，早在賴清德總統當市長期間就已積極布局，將水電穩定、綠電供應這兩大因素當作基礎建設重點，促成台積電根留台灣、進駐南科，奠定「南部科技廊道」的重要基石，台南已成半導體S廊帶的核心。

市議員陳皇宇看好歸仁沙崙地區未來性，他說，綠能科學城提供足夠的綠電還有水源供應、沙崙資安大樓有台灣最強的資料處理量能，且還有大學、中央研究機構等，相信AMD絕對會持續投資台南，因為在台南最有利。

不過，大南方新矽谷鎖定嘉、南、高、屏地區，打造半導體S廊帶，嘉市長黃敏惠昨說，計畫雖納入嘉市，實際上卻是「滿天全金條、欲抓沒半條」，不僅未實際挹注資源，更未見納入例如嘉義輕軌藍線等能促進區域產業經濟發展的計畫，但嘉市是串聯半導體S廊帶的重要起點、支持大南方新矽谷發展的關鍵動能，應在計畫中被賦予更明確的角色與資源配置。

嘉市議會臨時會昨開幕，黃敏惠為此向議會提出28日請假，她說，當天將北上出席「國科會大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」，呼籲中央修正大南方新矽谷計畫，爭取將嘉市納入實質計畫中、不讓嘉市被空洞化，而是發揮關鍵力量，共創區域發展。