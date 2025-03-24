台南下營上帝廟文化祭今登場 46所國小藝陣輪番上陣

3年1科的台南下營香周末即將登場，為提前慶祝農曆3月3日又是玄天上帝誕辰日，下營上帝廟文化祭今下午開始，一連4天在廟前舉辦，此次共有46所小學藝陣演出，為上帝爺公暖壽祝賀，另外，下營區公所也開辦「下營好聲音」歌唱比賽，協助炒熱氣氛。

下營北極殿玄天上帝廟文化祭今天下午5點開始，由上帝廟主委姜金利、下營區長李宗翰等人為文化祭開幕，首日邀集9所國小藝陣在廟埕輪番演出，包韓鹽水歡雅國小廣東獅、六甲國小武術、新營新橋國小武術小子、七股篤加國小廣東獅、鹽水國小民俗舞、文昌國小二胡、竹埔國小原住民舞、下營中營國小舞蹈、鹽水坔頭港國小宋江陣等。

姜金利表示，今年攜手佳尼特教育基金會、海墘營文化藝術基金會及下營區公所，共同舉辦下營文化祭，並邀集46所國小藝陣齊聚，一連4天上陣舉辦到27日，展現各校傳承和創新的傳統藝陣成果，同時也為上帝爺公「暖壽」祈福。