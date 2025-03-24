台南捷運第一期藍線完成國發會審議 可望2026年底動工

台南為六都唯一尚未有捷運的城市，南市府也積極推動捷運興建計畫，國發會今也邀集中央相關部會，針對目前進度最快的第一期藍線綜合規畫報告進行研商會議，計畫內容與與效益獲國發會支持，後續將依相關單位意見修正後，送行政院核定，期盼在明年底順利動工。

南市交通局表示，第一期藍線路線行經永康中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路，為台南市人口密集的發展核心區域，可串連醫療、學校、娛樂、休閒、文藝及重大交通轉乘節點，全線長度達8.39公里，將設置10座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統。

交通局長王銘德也說，為加速第一期藍線建設時程，在綜合規畫審查階段時，即同步辦理基本設計作業，目前已完成期中成果，預計今年底可望完成基本設計，同時盡速提報公共工程委員會審議，以利明年發包動工。

市長黃偉哲表示，感謝中央部會的重視與支持，並正面回應台南市民的期盼，後續待行政院核定即可達成台南捷運新里程碑，南市府也已積極展開基本設計與後續相關作業，希望讓台南市首條捷運建設盡快開工。

交通局則說明，台南捷運優先路網除第一期藍線外，目前藍線延伸線可行性研究正由行政院審查中，且綜合規畫也提送交通部審查，可望縮短與藍線計畫時程上差距；紅線可行性研究已提報交通部審查、深綠線可行性研究近期將提送交通部。

另外，捷運綠線近期已辦理地方說明會，將盡速完成可行性研究修正，黃線則正辦理招標啟動可行性研究，加速台南捷運優先路網建設推動。