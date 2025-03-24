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台南10區將停水或壓降30小時 設51臨時供水站

中央社／ 台南24日電

台灣自來水公司配合國土署河川治理排水箱涵改建，辦理管線改遷暨維修施工，台南市共有10個行政區預計明天上午9時起停水或壓降30小時，水公司設置51處臨時供水站供緊急取用。

自來水公司第六區管理處指出，本次因停水施工，用戶用水壓力影響區域為台南市東區、北區（部分）、中西區（部分）、永康區（部分）、歸仁區（部分）、關廟區、龍崎區、仁德區（部分）、新化區（部分）、左鎮區（部分），影響戶數共23萬9049戶（停水15萬2847戶，水壓降低8萬6202戶）。

第六區管理處指出，預計明天上午9時起至26日下午3時止，停水、壓降施工30小時，水公司於中西區、北區、東區及永康區設置共51處臨時供水站，另外，位於新市區潭頂里544號潭頂給水廠設有臨時載水點，供有緊急需要民眾前往取用。

第六區管理處指出，除停水及水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，復水時管線末端、大樓及龍崎區地勢較高地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水使用，停水及水壓降低相關資訊可上台水公司網站查詢。

停水 台南 水公司

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配合箱涵改建 台南10區3/25起停水、壓降30小時

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