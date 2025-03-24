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台南捷運第1期藍線綜合規劃 完成國發會審議

中央社／ 台南24日電

國發會今邀集相關部會召開台南市捷運第1期藍線綜合規劃報告研商會議，台南市政府團隊與會說明並期望於115年底動工，獲國發會支持後將依相關單位意見修正，送行政院核定。

台南市政府交通局長王銘德透過新聞稿表示，第1期藍線路線經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路，為台南市人口密集發展核心區，且串連醫療、學校、娛樂、休閒、文藝及重大交通轉乘節點，全線長度8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統。

王銘德表示，為加速第1期藍線建設時程，於綜合規劃審查階段即同步辦理基本設計作業，目前已完成期中成果，預計年底可望完成基本設計並盡速提報公共工程委員會審議，以利民國115年發包動工。

王銘德指出，台南捷運優先路網除第1期藍線外，藍線延伸線可行性研究正由行政院審查中，且綜合規劃也提送交通部審查，以縮短與藍線計畫時程差距。

另外，紅線可行性研究已提報交通部審查、深綠線可行性研究近期也將提送交通部，綠線辦理地方說明會後將盡速完成可行性研究修正，黃線也正辦理招標啟動可行性研究，以加速捷運優先路網建設推動。

台南市長黃偉哲指出，台南市為六都唯一未有捷運系統城市，感謝中央部會重視與支持，並正面回應台南市民期盼，盼透過公共運輸服務提升，帶動都市發展並躍昇為文化科技新城，市府已積極展開基本設計與後續相關作業，希望台南市首條捷運建設盡快開工。

捷運

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