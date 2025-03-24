嘉義市北棟大樓興建有望 與南棟形成市政園區新地標

嘉義市議會今天召開今年第2次臨時會，除審議追加減預算案外，周三起將針對北棟大樓進行討論；市府表示，北棟大樓工程預定於3月26日（周三）開標。預算金額為54億多。規畫未來與南棟大樓形成市政園區。

北棟工程於去年10月30日、12月4日2次上網公告均無廠商投標而流標，檢討修正招標內容後，於今年2月25日第3次公告，預定於114年03月26日開標。預算金額為54億621萬餘元。

北棟大樓規畫地下2層地上13層，辦公空間8900坪，地下停車空間8144坪、汽車625席、機車517席。未來與南棟大樓以「嘉義之森」、「夢響之谷」、「希望之丘」3大概念形成市政園區。提供市民多元、便利市政服務及停車需求，共享嘉義市政新地標。

嘉義市政府北棟大樓興建延宕20年，行政院核定補助20多億元未動工，遭監察院糾正，市府追加預算報議會同意，爭取交通部補助增加停車位，大樓統包工程預算，市府已完成專案管理含監造PCM標，統包工程2次招標流標，市府重新檢討招標，期順利在年底前動工。