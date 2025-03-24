台南鴿笭文化季開戰 百隻鴿笭力拼飛回庄頭

「飛回庄頭吧！」台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」開戰，今年在新營、鹽水及學甲共有21個庄頭、12組鴿笭對抗，每天施放100顆鴿笭，今年最大尺寸為背1呎04的鴿笭，副市長葉澤山今也體驗放鴿笭，希望藉由鴿笭帶動村落聯誼。

葉澤山表示，鴿笭文化迄今已約100多年，早期因居民多從事農漁牧業，因此閒暇時以放「粉鳥笭」為娛樂，並由學甲紅茄萣、頂洲2庄頭彼此較勁，逐漸擴展至新營、鹽水等庄頭；學甲區去年也成立學甲鴿笭文創協會，希望協助推廣鴿笭文化。

不過，隨著傳統產業逐漸沒落、人口外流等因素，鴿友及製笭師傅也漸漸凋零，導致鴿笭競賽活動面臨衰退壓力。鴿友楊大昌表示，鴿笭比賽主要利用鴿子歸巢的特性，每年開賽日期以農曆2月22日為主，近期各庄頭已開戰，每天約施放100顆鴿笭，今年賽事賽程預計到6月。

楊大昌說，這幾年因養鴿的人口逐漸凋零減少，且有不少鴿子在訓練時，因遭遊蕩犬、流浪貓等咬走，導致鴿鳥數量銳減，而今年平均每村落放鴿笭的數量在100至200隻上下；「菜鳥」鴿平均訓練需3周至1個月，若是「老鳥」僅需10天即可訓練到位，鴿笭每趟飛行約1公里。