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台南鴿笭文化季開戰 百隻鴿笭力拼飛回庄頭

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」開戰，今年在新營、鹽水及學甲共有21個庄頭、12組鴿笭對抗，每天施放100顆鴿笭，副市長葉澤山（中間著西裝者）今也體驗放鴿笭，希望藉由鴿笭帶動村落聯誼。記者萬于甄／攝影
台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」開戰，今年在新營、鹽水及學甲共有21個庄頭、12組鴿笭對抗，每天施放100顆鴿笭，副市長葉澤山（中間著西裝者）今也體驗放鴿笭，希望藉由鴿笭帶動村落聯誼。記者萬于甄／攝影

「飛回庄頭吧！」台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」開戰，今年在新營、鹽水及學甲共有21個庄頭、12組鴿笭對抗，每天施放100顆鴿笭，今年最大尺寸為背1呎04的鴿笭，副市長葉澤山今也體驗放鴿笭，希望藉由鴿笭帶動村落聯誼。

葉澤山表示，鴿笭文化迄今已約100多年，早期因居民多從事農漁牧業，因此閒暇時以放「粉鳥笭」為娛樂，並由學甲紅茄萣、頂洲2庄頭彼此較勁，逐漸擴展至新營、鹽水等庄頭；學甲區去年也成立學甲鴿笭文創協會，希望協助推廣鴿笭文化。

不過，隨著傳統產業逐漸沒落、人口外流等因素，鴿友及製笭師傅也漸漸凋零，導致鴿笭競賽活動面臨衰退壓力。鴿友楊大昌表示，鴿笭比賽主要利用鴿子歸巢的特性，每年開賽日期以農曆2月22日為主，近期各庄頭已開戰，每天約施放100顆鴿笭，今年賽事賽程預計到6月。

楊大昌說，這幾年因養鴿的人口逐漸凋零減少，且有不少鴿子在訓練時，因遭遊蕩犬、流浪貓等咬走，導致鴿鳥數量銳減，而今年平均每村落放鴿笭的數量在100至200隻上下；「菜鳥」鴿平均訓練需3周至1個月，若是「老鳥」僅需10天即可訓練到位，鴿笭每趟飛行約1公里。

文化局指出，「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」在2014年公告為市定民俗，目前台南施放鴿笭部落更是居全台之冠，為讓更多民眾了解這項地方傳統文化，今年也舉辦鴿笭文化營，由台南大學文資系規畫課程，26日開放報名，歡迎有興趣的民眾可洽新營文化中心查詢。

台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」開戰，今年在新營、鹽水及學甲共有21個庄頭、12組鴿笭對抗。記者萬于甄／攝影
台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」開戰，今年在新營、鹽水及學甲共有21個庄頭、12組鴿笭對抗。記者萬于甄／攝影
台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」開戰，今年在新營、鹽水及學甲共有21個庄頭、12組鴿笭對抗，每天施放100顆鴿笭，今年最大尺寸為背1呎04的鴿笭。記者萬于甄／攝影
台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」開戰，今年在新營、鹽水及學甲共有21個庄頭、12組鴿笭對抗，每天施放100顆鴿笭，今年最大尺寸為背1呎04的鴿笭。記者萬于甄／攝影
早期因居民多從事農漁牧業，因此閒暇時以放「粉鳥笭」鴿笭為娛樂，訓練鴿子背起鴿笭飛回村落。記者萬于甄／攝影
早期因居民多從事農漁牧業，因此閒暇時以放「粉鳥笭」鴿笭為娛樂，訓練鴿子背起鴿笭飛回村落。記者萬于甄／攝影

台南 文化局 鴿子

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