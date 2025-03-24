清明節應景食品抽驗 台南2花生粉被檢出黃麴毒素超標

清明為祭祖掃墓的重要節日，南市衛生局近期針對祭祀常用的三牲五果及潤餅等食材進行抽驗，共檢驗79件，其中，有2件花生粉被檢出黃麴毒素超標，衛生局已責令下架回收，要求業者依《食品安全衛生管理法》限期改正後，複抽已合格，另有1件花生也被檢出黃麴毒素超標，目前正限期改正中。

衛生局表示，此次前往台南的傳統市場、超市、賣場及餐飲業等進行抽驗，品項包括潤餅（皮）6件、麵製品8件、豆製品12件、花生粉5件、素食製品5件、蔬果及三牲等共79件，檢驗項目涵蓋動、植物性成分、防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、衛生指標菌、真菌毒素、農藥殘留。

衛生局說明，檢驗結果77件符合規定，2件花生粉則檢出黃麴毒素超標，分別來自永昌食品原料行及大聖實業廠，均為台南市業者製售，已要求業者立即下架，並輔導業者強化製程及原料貯存管理，確保符合食品良好衛生規範（GHP）準則，經限期改正後，複抽結果均已合格。

此外，近期衛生局配合食品藥物管理署執行市售食品真菌毒素監測計畫抽驗9件花生製品，也檢出1件花生粉黃麴毒素超標，目前正限期改正中。衛生局提到，花生及其相關製品在高溫多濕環境下容易受到真菌污染的風險，且黃麴毒素具有明確的肝毒性及腎臟毒性，長期攝取恐增加健康風險。