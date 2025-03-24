黃俊容陞任嘉市人事處長 黃敏惠期勉培育人才
嘉義縣議會人事室主任黃俊容調陞嘉義市政府人事處長，今天在行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交下完成交接；市長黃敏惠期勉，持續推動人才培育，發揮公務人員最大價值。原市府人事處長楊景丞調任嘉義縣人事處長、副處長徐嬿玲調任嘉縣議會人事室主任，縣市人才交流。
市長黃敏惠感謝楊景丞、徐嬿玲的努力與付出；楊景丞於2023年12月底從澎湖縣政府人事處調任市府，雖然只有1年3個月，但任職期間協助市府人事業務，落實員工關懷，籌畫組織修編等重大任務；其中為了提升青年就業、增加在地人口等施政需要，向行政院成功請增員額，為嘉義市未來的發展種下了希望的幼苗，於3月17日調任嘉縣府人事處長。副處長徐嬿玲於2019年9月起擔任市府人事處副處長，將調任嘉縣議會人事室主任。
黃敏惠表示，這次人事異動是縣市間難得的交流經驗，有助於為團隊帶來活力，所有同仁的努力與付出，讓市府成為「有溫度的戰鬥團隊」。
新任處長黃俊容為高雄大學法律學系研究所碩士畢業，1994年公務人員高等考試二級考試人事行政科及格、2017年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾在高雄科技大學、立法院、交通部公路總局台中區監理所、中山大學等機關服務。
黃俊容表示，期許自己能完成市長及人事總處的期待，協助市府建立優秀團隊，提供優質的人事服務，建立專業的人力資源管理，為市民幸福打拚。
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