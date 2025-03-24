台南鴿笭文化季啟動 要讓民眾了解農村百年休閒民俗

台南市市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」為過去農村農閒時期活動，今年鴿笭季公笭賽已陸續展開，今年並續辦「鴿笭文化營」，盼讓更多民眾深入了解百年傳統民俗。

台南市政府今天上午於學甲區三慶里關懷據點舉行「2025台南市鴿笭文化季」啟動記者會，並發表由台南市學甲鴿笭文創協會發行的鴿笭文化手冊。

副市長葉澤山致詞表示，去年9月成立的台南市學甲鴿笭文創協會，創會理事長郭壬貴也是現任三慶里長，三慶里位於學甲區西北角落，轄區有頂洲、紅茄與新芳3個社區，居民多從事農漁牧業，閒暇時以放粉鳥笭為娛樂，進而由紅茄、頂洲二庄頭彼此較勁，至今已傳承100多年。

葉澤山表示，隨著傳統產業式微及人口外流，鴿友及製笭等師傅凋零，競賽活動面臨衰退壓力，亟待振衰起敝；郭壬貴推廣鴿笭文化，由協會自行發行印製鴿笭文化手冊，盼讓民眾更了解此項無形資產，以培力傳承為目標，營造地方魅力，建構地方獨有鴿笭特色形象，帶動地方經濟效益。

台南市文化局代理局長林韋旭表示，「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」於2014年經市府登錄公告為市定民俗，目前台南市施放鴿笭部落數量全台居冠，計有新營區6個、鹽水區13個、學甲區2個，共21個庄頭、12組鴿笭對抗賽。

林韋旭表示，為讓更多民眾了解這項地方傳統文化，今年續辦「鴿笭文化營」，第1天進行室內課程，第2天戶外課程實地探訪鴿笭製作過程，並至嘉義縣義竹鄉參訪鴿笭競賽，以及到佳里區頂廍了解長笭典藏現況，並讓學員體驗放鴿笭，增進鴿笭文化城市交流，將於26日起開放報名。

他說，2025鴿笭季公笭賽已陸續展開，今年度整體賽事預計6月結束，愛好傳統民俗文化民眾可把握時間前往參觀，感受鴿笭文化迷人魅力，幫助百年傳統民俗得以持續綿延流傳。

根據文化局資料，台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」，過去盛行於新營、鹽水、學甲等地，是農閒期間傳統民俗活動，各部落間對抗，看哪一方得到分數高，活動期間背負木笭的鴿子往返穿梭，木笭還會發出「嗡嗡」響聲，是早期農村熱鬧大事。