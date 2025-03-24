快訊

柯文哲控檢以不雅片威脅 北檢聲請勘驗隨身碟鎖定「woman」

曝曾遭曾國城「酒醉強吻」 陶晶瑩：不想再回想細節

華爾街日報：中共封鎖台灣可能步驟曝光 短期內更可能採取隔離施壓

台南鴿笭文化季啟動 要讓民眾了解農村百年休閒民俗

中央社／ 台南24日電

台南市市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」為過去農村農閒時期活動，今年鴿笭季公笭賽已陸續展開，今年並續辦「鴿笭文化營」，盼讓更多民眾深入了解百年傳統民俗。

台南市政府今天上午於學甲區三慶里關懷據點舉行「2025台南市鴿笭文化季」啟動記者會，並發表由台南市學甲鴿笭文創協會發行的鴿笭文化手冊。

副市長葉澤山致詞表示，去年9月成立的台南市學甲鴿笭文創協會，創會理事長郭壬貴也是現任三慶里長，三慶里位於學甲區西北角落，轄區有頂洲、紅茄與新芳3個社區，居民多從事農漁牧業，閒暇時以放粉鳥笭為娛樂，進而由紅茄、頂洲二庄頭彼此較勁，至今已傳承100多年。

葉澤山表示，隨著傳統產業式微及人口外流，鴿友及製笭等師傅凋零，競賽活動面臨衰退壓力，亟待振衰起敝；郭壬貴推廣鴿笭文化，由協會自行發行印製鴿笭文化手冊，盼讓民眾更了解此項無形資產，以培力傳承為目標，營造地方魅力，建構地方獨有鴿笭特色形象，帶動地方經濟效益。

台南市文化局代理局長林韋旭表示，「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」於2014年經市府登錄公告為市定民俗，目前台南市施放鴿笭部落數量全台居冠，計有新營區6個、鹽水區13個、學甲區2個，共21個庄頭、12組鴿笭對抗賽。

林韋旭表示，為讓更多民眾了解這項地方傳統文化，今年續辦「鴿笭文化營」，第1天進行室內課程，第2天戶外課程實地探訪鴿笭製作過程，並至嘉義縣義竹鄉參訪鴿笭競賽，以及到佳里區頂廍了解長笭典藏現況，並讓學員體驗放鴿笭，增進鴿笭文化城市交流，將於26日起開放報名。

他說，2025鴿笭季公笭賽已陸續展開，今年度整體賽事預計6月結束，愛好傳統民俗文化民眾可把握時間前往參觀，感受鴿笭文化迷人魅力，幫助百年傳統民俗得以持續綿延流傳。

根據文化局資料，台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」，過去盛行於新營、鹽水、學甲等地，是農閒期間傳統民俗活動，各部落間對抗，看哪一方得到分數高，活動期間背負木笭的鴿子往返穿梭，木笭還會發出「嗡嗡」響聲，是早期農村熱鬧大事。

台南 文化局 魅力

延伸閱讀

台南農民翻耕田地飄臭味遭罰 環局提減少異味作法

不敵少子化！台南這4所小學將停辦 教育局長這樣說

立委建議台37線太保延伸新營分段施工 交部允評估

學甲蜀葵花文化節登場 2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月

相關新聞

台南這天手機響起「緊急警報」免驚 政府辦理實地演練

台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全...

黃俊容陞任嘉市人事處長 黃敏惠期勉培育人才

嘉義縣議會人事室主任黃俊容調陞嘉義市政府人事處長，今天在行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交下完成交接；市長黃敏惠期勉，持...

春天幸福小旅行／雲林綠色旅遊 貼近土地脈動

走進雲林，彷彿踏上與自然共舞的旅程。結合山、海、平原的在地特色，打造低碳永續的幸福旅程；從石壁竹林漫遊至綠意盎然的田野，...

台南南化連3周辦花旗木假日市集 歡迎大家林間休閒野餐

台南市南化區公所今天公告舉辦「南化黑糖尋蜜季，寶光花旗春遊趣」活動。這個周末29日起連3周在寶光聖堂開辦花旗木假日市集，...

無風無雨卻潰堤 雲林台西水淹30公頃魚塭

雲林縣台西鄉台興段養殖區南側今天凌晨疑似受漲退潮拉力影響，部分老舊魚塭護岸潰堤，導致海水溢淹近30公頃魚塭，台西鄉公所上...

嘉義就業中心設銀髮專區 協助中高齡就業服務

據國發會人口報告台灣於2025年已邁入超高齡社會，嘉義縣老年人口比率22.77%更是高居全台之冠，勞部勞動力發展署雲嘉南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。