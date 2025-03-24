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台南這天手機響起「緊急警報」免驚 政府辦理實地演練

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。記者袁志豪／翻攝

台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，配合演習進行發布演練，請收到警報的民眾不用驚慌。

消防局指出，總統府預定於本月27日上午10時至下午2時辦理實地演練，地點位於南區南寧高中、安平商港及安平區育平郵局對面廣場，配合演習情境，當日上午10時至10時30分間將針對南寧高中及安平商港周邊地區半徑約1公里發布演練告警訊息。

消防局說明，訊息內容包含有中英文各1則，演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌。

災防告警訊息特性，包括：南區建南、南都、喜北、喜東、喜南、省躬、興農、永寧、松安、同安、佛壇、文華、文南、金華、國宅、廣州、再興、新興、田寮、府南、明亮、光明、彰南、郡南、明興、鹽埕、開南、南華、鯤鯓等里。安平區建平、怡平、華平、平通、億載、育平、國平、文平、漁光等里；以及仁德區成功、大甲里皆可能接獲訊息。

消防局表示，災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地臺涵蓋範圍內所有行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失。

目前臺灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息，另有接收到CBS告警訊息之民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道。

本次測試預計發送訊息內容如下：

1、 [演練][疏散避難警報] 2025全社會防衛韌性委員會實地演練，疏散避難警報發送演練，臺南市災害應變中心06-2975119#9。

2、 [Drill] [Evacuation] 2025 WOSDR Committee On-Site Exercise.Drill of Evacuation Alert,Tainan City Government,EOC 06-2975119 Ext 9.

台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市南區、安平區、仁德區等地，台南市消防局說明，本月27日上午相關區域民眾手機將響起緊急警報，是總統府辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。記者袁志豪／翻攝

演習 災防告警 警報

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