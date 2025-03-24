春天幸福小旅行／雲林綠色旅遊 貼近土地脈動

走進雲林，彷彿踏上與自然共舞的旅程。結合山、海、平原的在地特色，打造低碳永續的幸福旅程；從石壁竹林漫遊至綠意盎然的田野，體驗綠色農業生命力，再到陪伴全齡共創的生活學苑。接著至古老糖廠鐵道緩步而行，或騎乘單車前往台灣鯛生態創意園區，最後至土庫驛可可莊園品嚐巧克力，有趣且豐富的文化景點，讓旅人在慢活中感受雲林之美。

雲林縣縣長張麗善指出，雲林縣不僅是農業產值最高的縣市，更擁有豐富的自然生態，且蘊含深厚宗教文化。我始終相信，美麗的風景不僅是用來觀賞，更需要用心守護。我們與在地創生事業體共同致力推動綠色永續發展，讓每一位遊客能以環保、友善的方式親近自然，體驗有機農業與生態養殖的無窮魅力。希望每位遊客都能在雲林找到心靈的寧靜，並一起守護這片美麗的土地。

創樂子生活學苑 質感療癒手作 共學充滿溫度

在山巒環抱、綠意盎然的雲林古坑鄉，有一處充滿溫度的共學空間—「創樂子生活學苑」。走進創樂子生活學苑，會看到不同年齡層的學員一起學習生活美學、手作工藝和花藝設計，從伴讀孩子到幫青年創業，陪伴更多在地青年返鄉。

「一群人一起走，重點不是快慢，而是沒有人可以落單。」負責人王毓琦溫柔而堅定地說，這正是創樂子生活學苑的精神所在。學苑鼓勵居民互助共學，讓長輩與青年共融，形塑出有溫度的社區生活。

創樂子還結合地方特色做永續策展，推出多肉植栽、花藝手作等體驗課程，透過手作釋放壓力、療癒身心靈；更幫助青年創業，提供創業諮詢、品牌架構、市集展銷等資源，鼓勵青年返鄉發展，讓更多年輕人在雲林找到幸福的可能。

●創樂子生活學苑：

雲林縣古坑鄉光昌路247號

05-582-9869

https://stronglove9d.com/

台灣鯛生態創意園區 體驗餵魚樂趣 深入認識台灣鯛

當低碳旅遊遇上智慧科技，會激盪出什麼火花？位於雲林口湖鄉的「台灣鯛生態創意園區」，結合AI光電智能養殖與綠能循環，帶領遊客了解台灣鯛養殖技術，並感受永續創新的魅力。

走進園區，映入眼簾的智慧魚池，上方架設一排排太陽能板，所產生之電能供應養殖場及加工廠用電，實現零碳排放。AI光電智能養殖技術與智慧魚池管理系統，有效降低養殖成本，並獲得國際BAP及ASC認證，成為全球低碳養殖的成功範例。

台灣鯛生態創意園區設有多媒體遊戲設施，透過互動式的學習體驗，讓遊客親自了解產業生態，在玩樂中探索學習。園區更有專人導覽，還能體驗餵魚樂趣，帶領遊客體驗從養殖到餐桌的完整旅程。

●台灣鯛生態創意園區

雲林縣口湖鄉崙東村民生路1-88號

05-7993996

https://www.kf-fish.com

土庫驛可可莊園 從產地到餐桌 感受可可魅力

遠離城市喧囂，來到雲林土庫鎮充滿濃郁可可香氣的「土庫驛可可莊園」，坐落在古老的糖廠鐵道旁，這裡不僅是巧克力愛好者的天堂，更能體驗低碳農遊。

走進可可莊園，映入眼簾的是一片翠綠的可可樹林。導覽員帶領遊客了解「Tree to Bar」的十三道工序，從可可豆發酵、研磨到巧克力製作，每一口都蘊含著對土地的敬意。莊園內規劃「巧克力品鑑體驗」，讓團體遊客細細品味系列單品巧克力的產區風味。

莊園旁的糖廠鐵道已改為自行車步道，遊客可騎著單車低碳旅行，悠閒探索土庫古鎮的人文魅力。莊園更與小農契作，除巧克力外也製作各式義式冰淇淋、烘焙點心，讓旅客在品味美食的同時，也能支持在地農業。

●土庫驛可可莊園

雲林縣土庫鎮大同路1之2號

05-662-3488