台南南化連3周辦花旗木假日市集 歡迎大家林間休閒野餐

台南市南化區公所今天公告舉辦「南化黑糖尋蜜季，寶光花旗春遊趣」活動。這個周末29日起連3周在寶光聖堂開辦花旗木假日市集，要讓大家在300株花旗木林內休閒野餐。4月3日開幕則有在地黑糖、蜂蜜相關產品展售及多樣表演、親子活動。

區公所表示，市集有50多攤農特產品、蔬食攤位及特色餐車，地點很適合全家人好友休閒野餐，一同享受春陽乍到的溫暖時光。

南化區玉山寶光聖堂花旗木陸續盛開，假日吸引大批遊客，南化區又出產知名的龍眼花蜂蜜，與使用龍眼木灶火、傳統古法蔗汁直煉無其他添加物的黑糖，區公所結合寶光聖堂舉辦這場熱鬧的休閒推廣活動。