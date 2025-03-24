無風無雨卻潰堤 雲林台西水淹30公頃魚塭

雲林縣台西鄉台興段養殖區南側今天凌晨疑似受漲退潮拉力影響，部分老舊魚塭護岸潰堤，導致海水溢淹近30公頃魚塭，台西鄉公所上午已請開口契約廠商進場搶險，影響程度待估算。

台西鄉民代表陳文求今天凌晨4時多接獲民眾通報，指台興段養殖區南側護岸潰堤，他趕到現場發現海水已經從潰堤處近5公尺的缺口淹進近30公頃的魚塭，趕緊請3、4號水門工作人員關閉水門，否則後果不堪設想。

陳文求表示，事發時剛漲潮，一名要去收成文蛤的漁民發現魚塭護岸潰堤，才趕緊通報，台興段魚塭護岸年久失修，可能因此不敵漲退潮的力道崩塌，該區魚塭護岸年久失修，經常發生崩塌，相關單位應正視。

台西鄉公所今天上午已請開口契約廠商進場搶險，鄉長李文來表示，台興段魚塭護岸老舊，颱風過後，或是漲退潮壓力過大，都可能導致護岸崩塌，現階段先以沙包先堵住洞口，再向中央爭取經費改善，至於魚塭損失有待估算。