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嘉義就業中心設銀髮專區 協助中高齡就業服務

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義就業中心設立「銀髮就業服務專區」幫助中高齡重返職場。圖／嘉義就業中心提供
嘉義就業中心設立「銀髮就業服務專區」幫助中高齡重返職場。圖／嘉義就業中心提供

據國發會人口報告台灣於2025年已邁入超高齡社會，嘉義縣老年人口比率22.77%更是高居全台之冠，勞部勞動力發展署雲嘉南分署3月26日在嘉義就業中心成立銀髮就業服務據點，並舉辦徵才活動將釋出45個職缺，為55歲以上待業者提供服務。

雲嘉南分署表示，嘉義就業中心請5家廠商包含瑞泰居家長照機構、千葉火鍋、美廉社、鼎盛十里及佑螢公司，共釋出45個工作機會，職缺包含作業員、營業專員、門市人員、內外場計時人員及照顧督導員等，求職者可以先到「銀髮就業服務專區」填寫履歷表，由就服員協助進行面試準備，提升成功錄取機會。

其中瑞泰居家長照，配合勞動部各項銀髮就業措施，包含留用年滿65歲員工的「繼續僱用高齡者補助計畫」，及提供經各項諮詢、關懷等，榮獲「嘉義市113年度中高齡就業友善職場標章」；佑螢公司，自2022年起即申請運用「繼續僱用高齡者補助計畫」，續聘多名年滿65歲的高齡員工、持續在職場發揮長才，善用銀髮勞動力。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，今年1月1日起基本工資調整為月薪2萬8590元，時薪190元，提醒求職時多留意自身權益。勞動部為協助銀髮勞動力重返職場，自2024年起推出「55+就業獎勵」，針對45歲以上依法退休及55歲以上失業3個月以上求職者，只要經公立就服機構推介就業穩定工作滿3個月，就可領取最高6萬元的就業獎勵金，詳情可洽05-2240656嘉義就業中心。

嘉義 求職 重返職場

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