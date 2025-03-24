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守護南山公墓 孤墳埋藏愛情故事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南山公墓是全台歷史最久遠公墓，有部分具歷史價值墓園，有精彩的泥塑、墓手詩文題詞。圖／吳延晃提供
台南市南山公墓是全台歷史最久遠公墓，有部分具歷史價值墓園，有精彩的泥塑、墓手詩文題詞。圖／吳延晃提供

下周清明節，台南市南山公墓是全台歷史最久遠公墓，守護團體正倡議文資保存，近日發表「守護南山公墓」一書引發回響，又進一步訪談蒐集資料，追出1個無人祭祀墳墓，有段88年前不為人知的早逝男子愛戀故事，令人不勝唏噓。

書中收錄守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃所寫文章，其中1篇「小老百姓的歷史不算歷史？」提及1個88年歷史墓碑寫著日治時期的住址「福住町一丁目」及門牌號碼，石姓男子翻閱後，懷疑文中主角是他的堂叔父林姓男子墳墓，經比對相關戶籍資料確定無誤。

吳延晃爬梳林的身世，林母出生北部，自幼被賣到大稻埕成為童養媳，甚至後來登記為藝妓，輾轉到屏東，15歲不到未婚生下兒子、從母姓林，幾年後，她帶著兒子到台南謀生；家屬口述，林在少年時期很會讀書，後來愛上風塵女子，母親並不贊成這段婚姻，他感情觸礁，在1937年5月13日晚間搭上北上列車，卻於善化拔仔林墜出車外，掉落曾文溪鐵橋下，隔天過世得年22歲。

吳延晃說，林姓男子身故10年後，母親才迎來首次正式婚姻，不過也僅10年就因直腸癌離世，葬於南山公墓金湯橋畔，林母身故前交代家屬在自己忌日時，順便祭拜這個早逝的孩子，「這個約定默默在石家傳承半個世紀，直到今日」。

吳延晃說，南山公墓數以萬計的纍纍墳塋，哪個沒有故事呢？盼別讓這些故事和歷史軌跡灰飛煙滅。南山公墓正由環保、文化團體發起守護行動，倡議登錄文化景觀，已90多個團體連署。

公墓 婚姻 母親

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