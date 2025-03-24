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南市草湖寮歷史公園 健走啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南安南區公所昨舉辦健走活動，並開箱草湖寮歷史公園。圖／安南區公所提供
台南安南區公所昨舉辦健走活動，並開箱草湖寮歷史公園。圖／安南區公所提供

台南安南區為人口第2多也是增加速度最快行政區，面積約37.17公頃的北安商業市地重劃區（商60）年初竣工，已設草湖寮歷史公園、台江地景公園，昨辦健走並啟用草湖寮公園，區長魏文貴說，後續會在安南各區域打造不同型式遊具，帶動發展。

安南區公所指出，目前在安南區有公私協力的正統鹿耳門聖母廟打造具太極噴水池「廟徽親子園區」、在安南區東邊新順里具攀爬架滑梯搭配白砂「新宅公園」、安南區中央核心帶有最高滑梯搭配虱目魚及黑面琵鷺構成美麗的一幅畫溪心里「仁安公園」，未來在安南北邊有具雙層式遊戲空間遊具長安里「鎮安公園」、具三角攀爬網遊戲區長安里「長安社區親水公園」。

魏文貴說，商60內設2座特色公園，規畫設計階段時廣納在地人士意見，提供全齡化及多元化使用者共同休憩之公園，而草湖寮重劃前為魚塭，早期居民會在周邊搭建草寮居住，就是「草湖寮」命名由來，為此設魚塭意象休憩區、船塢探險遊具組、草寮意象音樂小屋等，結合地方歷史脈絡。

近期不少親子到草湖寮公園遊玩認為仍偏罐頭式遊具，不比屏東，加上遮陽功能不足；市府回應，沙坑區相當受孩童歡迎，另待周邊樹長大，即能有遮蔭。

屏東 親子 重劃區

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