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救災機器人射水！ 消防分隊傳授雙語實驗室學童防火知識

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許，帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊參觀消防車、救護車。記者袁志豪／翻攝
My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許，帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊參觀消防車、救護車。記者袁志豪／翻攝

My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許，帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊參觀消防車、救護車，體驗消防衣穿著、雲梯車搭乘，並觀看救災機器人射水、學習火災逃生姿勢、防震三步驟、CPR+哈姆立克急救講解等。

消防局人員講解小型消防車功能、功用，準備小小消防衣供參訪小朋友現場體驗，並搭乘雲梯車，親臨高空消防人員高空作業情境；消防人員講解同時，外籍老師也轉為外語，同步進行外語教學，提升學童外語能力。當學童看到救災機器人射水，紛紛驚呼「哇」！

第七大隊大隊長石家源表示，為讓學童接受多元教育，藉由My Journey English Lab實驗室辦理親子體驗活動，使現場家長及孩子能夠瞭解到消防隊平時的工作，讓防火防災知識渲染到每位家長及小朋友腦海裡。

My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許，帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊觀看救災機器人射水。記者袁志豪／翻攝
My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許，帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊觀看救災機器人射水。記者袁志豪／翻攝
My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許，帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊參觀消防車、救護車。記者袁志豪／翻攝
My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許，帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊參觀消防車、救護車。記者袁志豪／翻攝
My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許，帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊參觀消防車、救護車。記者袁志豪／翻攝
My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許，帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊參觀消防車、救護車。記者袁志豪／翻攝

消防人員 親子

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