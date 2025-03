救災機器人射水！ 消防分隊傳授雙語實驗室學童防火知識

My Journey English Lab實驗室外籍老師今天上午10時許,帶領家長與孩子前往台南市消防局第七大隊南門分隊參觀消防車、救護車,體驗消防衣穿著、雲梯車搭乘,並觀看救災機器人射水、學習火災逃生姿勢、防震三步驟、CPR+哈姆立克急救講解等。

消防局人員講解小型消防車功能、功用,準備小小消防衣供參訪小朋友現場體驗,並搭乘雲梯車,親臨高空消防人員高空作業情境;消防人員講解同時,外籍老師也轉為外語,同步進行外語教學,提升學童外語能力。當學童看到救災機器人射水,紛紛驚呼「哇」!