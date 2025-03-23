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台南農民翻耕田地飄臭味遭罰 環局提減少異味作法

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
翻耕農田也會有異味汙染問題，環保局建議深耕覆土。記者鄭惠仁／翻攝
翻耕農田也會有異味汙染問題，環保局建議深耕覆土。記者鄭惠仁／翻攝

台南市大新營地區近期連日傳出空氣異味，環保局連日夜間大規模追查，發現3處翻整土地及後壁區菁寮農地大量施肥，導致酸臭異味。業者雖有翻耕，但仍影響環境，環保局已要求深度翻耕改善並依空汙法及廢清法裁處。

環保局長許仁澤指出，大新營地區畜牧業與工廠密集，若異味未妥善處理，在無風或微風天氣下更易飄散，為此環保局設立異味官能實驗室，4年多來已檢測172件，不合格21件，累計裁罰逾270萬元。使用未熟成禽畜糞肥易散發惡臭、孳生蒼蠅易影響環境與作物生長，建議施肥時即時深度覆土，減少異味擾民。

環保局表示，異味稽查為環保局重點工作，透過熱區地圖、微感器與移動監視器加強執法，違規者一律依法嚴懲，呼籲工廠、農牧業者妥善管理異味，勿挑戰公權力。

未來將強化對肥料產品規範、農作記錄及高風險業者蒐集查證，並視情況動用空拍機與微感器溯源稽查。環保局提醒畜牧業者確實遵守環保法規，避免異味擾民，民眾如發現汙染可撥打公害陳情專線0800-066666。

微風 環保局長 空拍機

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