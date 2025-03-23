台南安南區公所攜手里長辦健走 開箱草湖寮歷史公園

受惠於南科發展利多，安南區為台南人口增加速度最快的行政區，且吸引不少青壯年移居，南市府為打造宜居環境，在北安商業區規畫設置草湖寮歷史公園及台江地景公園，啟用後吸引不少親子同樂，安南區公所今也與當地里長共同舉辦健行活動，行銷安南。

安南區公所表示，北安商業區市地重劃區內設置2座特色公園，在工程規畫設計階段時，不僅廣納在地人士意見，並開放公民參與網路票選公園特色主題，最後規畫草湖寮歷史公園與台江地景公園，同時融入遊戲場域，提供全齡化及多元化使用者共同休憩之公園。

安南區長魏文貴也說，早期居民會在魚塭周邊搭建草寮居住，這也是當地「草湖寮」命名的由來，而草湖寮歷史公園位於北安商業區，重劃前原為魚塭，為此特別打造草湖寮歷史公園，設置魚塭意象休憩區，並船塢探險遊具組、草寮意象音樂小屋等，結合地方歷史脈絡。

北安商業區市地重劃區（商60）面積約37.17公頃，位處安南區北安路二段及安通路五段交叉路口要道，周邊生活機能完善；安南區公所今與大安里長陳瑞賀共同舉辦健行活動，邀請里民共同啟用大安里草湖寮歷史公園，吸引許多居民響應參與。