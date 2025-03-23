台南師生營造台江內海楝樹綠道 黑面琵鷺覓食為伴

台南社大台江分校為推動台江環村綠道，營造散步運動的友善人行空間，親師生22日協助市府在海尾路補植楝樹，一旁還有覓食中的黑面琵鷺相伴。此時楝樹紫色小花正盛開，清香撲鼻，志工希望持續綠化，成為最美的楝樹綠道，營造台江內海歷史現場。

台江分校表示，為協助旅行者走進台江歷史及文化路徑，分校師生持續營造台江環村綠道，協助市政府在春分後，於海尾路補植環村綠道楝樹、烏桕樹，希望讓台江十六寮村村有綠道，成為在地友善高齡及親子的散步運動路線。

海尾路環村綠道，穿越台江內海百年魚塭歷史現場，接連山海圳國家綠道，沿途兩側魚塭一到秋冬就是黑面琶鷺覓食熱區，以及鸕鶿群集的棲息區，沿著海尾路綠道向東望，還可以望見玉山日出，旅行者可以飽覽台江四百年來的歷史及生態之美，可說是旅行者探訪台江十六寮歷史及生態的旅遊秘徑。

已當阿公的吳銘福有感而發，環境變好，人也會變得更健康，很高興和在地青年、小孩，一起來海尾路種樹，同時整理行道樹支架，期待這些樹能夠照顧好，營造內海歷史現場。

台江綠道志工隊長吳瓊桃表示，海尾路環村綠道的楝樹，開著紫花很美很香，附近魚塭還有黑面琵鷺來覓食，很適合祖孫三代來散步。建議能夠在綠道上增設幾張椅子，以利阿公阿嬤走累了可以坐著休息賞鳥。

為保育台江內海藍綠網絡生態，台江分校跟著河流班及民俗文化研究社，持續監測排水線古港道環境，踏溯台江內海古港道及歷史現場，調查百年文化路徑，倡議公私協力，種樹築道，以微型公共藝術，營造台江十六寮歷史現場。