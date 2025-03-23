阿里山森林遊樂區新亮點 水山線療癒步道等4項工程獲景觀大獎

林業保育署嘉義分署以森林療癒為主題整建阿里山森林遊樂區水山線，運用手作步道、降低生態干擾方式打造-水山療癒步道，與特富野古道、木蘭園排水工程及阿里山貴賓館整修同獲台灣景觀4項大獎。首次參賽即獲亮眼成績，分署長張岱表示，以自然復育護衛山林，輔以生態友善檢核工程，人與自然和諧共生。

2024第十二屆台灣景觀大獎於昨天在花博公園流行館舉行頒獎典禮，林業及自然保育署嘉義分署首次參賽榮獲3件優質獎及1件佳作獎，獲獎作品為風景遊憩類優質獎「阿里山森林遊樂區水山線環狀步道新設工程」、設施環境類優質獎「特富野古道設施改善工程」與「阿里山森林遊樂區木蘭園排水工程」。佳作獎「縣定古蹟阿里山貴賓館整修工程」

嘉義分署表示，「阿里山森林遊樂區水山線環狀步道新設工程」係為建立遊樂區內新亮點，特別以森林療癒為主題整建此路線，保護沿線特色植被、樹木根系及生物棲地，運用手作步道、降低生態干擾方式打造-水山療癒步道，串聯祝山林道、水山巨木與森林鐵道，形成一富含自然地景、歷史足跡、人文懷舊的環狀步道系統。

「特富野古道設施改善工程」係將既有13座橋樑進行全面整修，除保障遊客使用安全外，設計注重圍繞在步道、自然景觀與生態保護的和諧共生，希望行走在步道時能欣賞山林景色，使人與自然之間建立深層連結，並形塑出獨特林業鐵道之景觀特色，該古道也為山海圳國家綠道（MSTW）自台江延伸至玉山主峰，長177公里之鄒族原民風的重點路段。

「阿里山森林遊樂區木蘭園排水工程」係嘉義分署為改善遊樂區內木蘭園周邊區域導排水機制，完善保全原有木棧道及步道，並遵循生態友善機制，結合原有林木與當地塊石，打造人文休閒與環境保育並行之嶄新步道系統；加上基地新設的圓弧形3階淨水池，做為淨水滯洪之功用，也可以供民眾休憩遊覽。

「縣定古蹟阿里山貴賓館整修工程」除了參照日治時期原始建築圖說，將屋面、煙囪、內外牆面、木地板依原貌整修外，因應未來作為展示及空間活化再利用等用途，導入除濕、保暖空調設備，讓遊客有較舒適的體驗；也設置多媒體互動導覽設備，利用360度旋轉鏡頭即時觀看屋架內棟札、幣串、垂木及透氣窗等，使遊客更了解貴賓館歷史及建築特色。