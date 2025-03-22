全中運聖火在台南億載金城砲台引燃 祝選手「一炮而紅」

114年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，今晚在南市億載金城舉行，億載金城象徵鎮守台灣海防、護衛海域的重要歷史現場，聖火以光雕投影以及雷射聚光的方式，穿越城門將母火引燃，營造出穿越古今的時空隧道氛圍，更代表本屆全中運繼往開來的傳承意象。

聖火引燃儀式由十鼓擊樂團的磅礡表演開始，迎接北門高中聖火隊以及114年全中運吉祥物大員和甜甜進場，並由現場長官共同啟動聖火引燃道具，母火盆在雷射燈投射下點燃聖火，台南市長黃偉哲及教育部體育署副署長房瑞文引燃火炬交棒予聖火隊，宣告114年全中運聖火傳遞正式啟動。

本屆聖火手由大橋國中、北門高中、永仁高中、台南一中等學校的體育績優選手組成，傳遞地點以各縣市績優體育國高中為主，精選各縣市113年全中運獲獎學校，彰顯其卓越運動表現，也象徵傳承體育精神。聖火隊於3月24日先自澎湖縣出發，接續至金門縣及連江縣，抵達本島後，3月31日起從台南市出發，逆時針環繞台灣本島一圈，4月15日起則開始台南市內37區聖火傳遞，於4月18日回到台南市安座。

本屆聖火火鉅使用3D列印技術，頂端合金為波浪造型，並鑲刻本次全中運吉祥物大員與甜甜及大會口號「Start of Glory!」，母火盆同樣以波浪造型合金耐高溫材質製作，極具台南特色，將承載所有選手及與會者的夢想與榮耀前進。