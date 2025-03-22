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林俊憲成立歸仁服務處 有信心帶台南飛躍成長

中央社／ 台南22日電

民進黨立委林俊憲與台南市議員鄭佳欣今天成立歸仁聯合服務處，多名黨籍立委、市議員出席支持。林俊憲強調，台南有高科技、農漁產與古蹟等多元特性，有信心帶領台南飛躍成長。

林俊憲與鄭佳欣歸仁區聯合服務處成立，台南市長黃偉哲到場致意，民進黨立委郭國文、賴惠員、林宜瑾，以及台南市議會副議長林志展等多名市議員出席。

地方與會的支持者，包含企業界、宗教界、社團代表以及基層里鄰長，後援會會長、青年團團長以及婦女後援會會長等人，一一上台由林俊憲授旗。

林俊憲致詞表示，他與黨內各同志共同組成的新台南隊，絕對有信心可以讓台南更進步、更具未來性，大家彼此信賴為城市打拚，並且在總統賴清德大南方計畫推動下，台南的未來值得期待，特別是歸仁區的沙崙地區，在高科技產業進駐加持後，會使南關線地區成為台南最亮的鑽石。

林俊憲強調，從農漁水產、文化古蹟到科技發展，台南深具多元化特性，可說是最幸福的生活城市，從南科園區到高鐵特區之間的捷運、高鐵橋下道路建置等，台南未來發展潛力無窮，不只是全國關注焦點，也將是世界的台南，他有信心可帶領城市飛躍成長。

林俊憲 議員

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