「40多年來最激烈」台南縣漁會代表選舉在朝派取得優勢
台南縣區漁會今天改選會員代表、選情「40多年來最激烈」。會員多的投票點甚至下午3點投票時間結束還有數十公尺等候投票人龍，一直到4點過後才投完，預計晚間7點過後票才能全部開出。直到下午5點過後在朝派稱已取得「七成以上」代表席次。
南縣區漁會今年現任總幹事陳崇德遭全國漁會供銷部主任黃建豪挑戰，陳基本盤在七股與佳里區，黃以北門區為大本營，一般預料將軍區是雙方勝負關鍵地。因雙方都實力雄厚、投入動員，也一如地方預期出現空前投票率。
南縣區漁會有5萬多會員，一整天許多投票點出現排隊狀況，空前熱烈狀況會務人員推估投票率突破一成，多年罕見。部分投票點「人潮洶湧」，現場待命維持秩序員警嘖嘖稱奇。
地方人士表示，會員代表選舉後還是可能各種傳聞不斷，要等下個月出理事長選舉後，才可能印證結果。
南縣區漁會代表這次選舉是「12年來首次非同額競選」，挑戰派先到台南地檢署按鈴提告妨害選舉，指在朝一方有幽靈人口，選情沸沸揚揚。
今年20多席出現競爭，雙方各擁地方勢力也都勢在必得，近日地方頻傳雙方互挖牆腳、動員親友私下拉票。
為避免漁會選舉擦槍走火，警方不敢大意，市警局長林國清率主管到轄區學甲、佳里警分局掌握各投票現場狀況，動員百餘警力巡邏站崗。警方表示，投票過程秩序良好，沒有任何意外發生。
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