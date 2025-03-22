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台日友好 嘉縣府贈防府天滿宮阿里山檜木賽錢箱

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉義縣政府贈送日本山口縣防府天滿宮以阿里山檜木製成的賽錢箱今天啟用；翁章梁說，跨越宗教、文化、工藝與外交的歷史性合作，象徵雙方交流的深化，成為台日友好全新典範。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，日本丸久超市2023年春季開始進口嘉義縣鳳梨，翁章梁當時前往山口縣推廣，並與丸久株式會社社長田中康男建立深厚友誼，在田中康男陪同下，一行人參訪擁有千年歷史的防府天滿宮，期間得知該宮正尋找阿里山檜木製作新式賽錢箱，當即允諾全力促成。

嘉義縣府經多方努力取得合法檜木，並由古蹟修復專業傳統匠師團隊精心打造，長達一年多的研發與製作，完成這座台灣檜木賽錢箱，今天在天滿宮舉行啟用大典；日本皇室三笠宮家的長女彬子女王、駐日代表處副代表蔡明耀、翁章梁、山口縣知事村岡嗣政及多名山口地區政要剪綵後啟用。

翁章梁說，檜木賽錢箱製作過程以防府天滿宮提供的設計圖為藍本，並在嘉義大學技術支援下，融合台灣傳統木工「鳩尾榫」工法製成，打造一座不需使用任何螺絲的精緻工藝品，不僅展現台灣木工技藝精髓，同時大幅提升結構穩固性、耐久性。

翁章梁強調，檜木賽錢箱不僅承載著台灣的工藝與文化，更將成為未來千年傳承的文化資產。這場跨越宗教、文化、工藝與外交的歷史性合作，不僅為防府天滿宮增添文化資產，更是台日友好的象徵。

縣府指出，防府天滿宮具有千年歷史，是日本最古老的天滿宮，與京都北野天滿宮、福岡太宰府天滿宮並列為日本三大天神，不僅是當地居民的重要信仰中心，更是旅客深入了解日本傳統宗教文化與歷史的重要地標。

嘉義 日本皇室 翁章梁

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