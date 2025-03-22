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台灣景觀大獎頒獎 嘉市府橫掃6大獎項成最大贏家

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中華民國景觀學會舉辦的第12屆台灣景觀大獎，下午在台北頒獎，嘉義市長黃敏惠率市府團隊北上，領取包括2件最高榮譽「傑出獎」在內的6項大獎。圖／嘉市府提供
中華民國景觀學會舉辦的第12屆台灣景觀大獎，下午在台北頒獎，嘉義市長黃敏惠率市府團隊北上，領取包括2件最高榮譽「傑出獎」在內的6項大獎。圖／嘉市府提供

中華民國景觀學會舉辦的第12屆台灣景觀大獎，下午在台北頒獎，嘉義市長黃敏惠率市府團隊北上，領取包括2件最高榮譽「傑出獎」在內的6項大獎，在激烈城市競爭下，市府整合產官學力量，以多項計畫為城市形塑獨特風貌，成為最大贏家。

得獎類別涵蓋環境規劃、公園綠地、社區營造及溝通傳播等，展現嘉市推動宜居及永續城市成果。黃敏惠領取獎項分享，嘉市好還要更好，市府積極推動十大旗艦計畫，要打造1座「以人為本」的「涼適、活力、新木都」，讓城市再造、升級，向更宜居的城市大步邁進。

今年台灣景觀大獎最高榮譽「傑出獎」僅3件獲獎，嘉市府囊括2件：「西區大發展整體策略規劃案」榮獲環境規劃類「傑出獎」；「嘉有木屋」榮獲規劃類「傑出獎」。

另，嘉市文化行銷與景觀溝通創意推廣也屢獲佳績，溝通傳播類奪下1優質、1佳作。「嘉義美物圖鑑」榮獲溝通傳播類「優質獎」；「+1+1+1=嘉義式Formula Chiayi」榮獲溝通傳播類「佳作獎」。

嘉市人本空間營造與歷史文化保存也獲肯定，「嘉市穿城之水-道將圳水岸公園」榮獲公園綠地/公共開放空間類「佳作獎」；「嘉市東門派出所文化基地-東門町1923」榮獲社區營造/創生發展類「佳作獎」。

都發處長許懷群說，獲得「雙傑出」最高榮譽，是對嘉市城市發展方向肯定，榮耀屬於所有市民，景觀不只是點綴，是讓人願意走進城市、留在城市重要關鍵。嘉市透過空間改造與創意行銷，讓小城擁有無限可能。市府將持續以「以人為本、永續發展」的理念，推動更具前瞻性的都市規劃，讓嘉義成為最適合生活與探索的城市。

「嘉市是這次獎項最大贏家」，第12屆台灣景觀大獎評審、中華民國景觀學會名譽理事長郭瓊瑩說，嘉市是得獎最多的縣市，黃敏惠稱職扮演總指揮官角色，在激烈城市競爭下，整合產官學力量，以多項計畫為城市形塑獨特風貌，獲獎是對多年來努力成果肯定。

中華民國景觀學會舉辦的第12屆台灣景觀大獎，下午在台北頒獎，嘉義市長黃敏惠率市府團隊北上，領取包括2件最高榮譽「傑出獎」在內的6項大獎。圖／嘉市府提供
中華民國景觀學會舉辦的第12屆台灣景觀大獎，下午在台北頒獎，嘉義市長黃敏惠率市府團隊北上，領取包括2件最高榮譽「傑出獎」在內的6項大獎。圖／嘉市府提供
中華民國景觀學會舉辦的第12屆台灣景觀大獎，下午在台北頒獎，嘉義市長黃敏惠率市府團隊北上，領取包括2件最高榮譽「傑出獎」在內的6項大獎。圖／嘉市府提供
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中華民國景觀學會舉辦的第12屆台灣景觀大獎，下午在台北頒獎，嘉義市長黃敏惠率市府團隊北上，領取包括2件最高榮譽「傑出獎」在內的6項大獎。圖／嘉市府提供
中華民國景觀學會舉辦的第12屆台灣景觀大獎，下午在台北頒獎，嘉義市長黃敏惠率市府團隊北上，領取包括2件最高榮譽「傑出獎」在內的6項大獎。圖／嘉市府提供
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