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嘉義大林聖賢宮天香夜巡登場 108人將舉火把照亮村莊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義大林聖賢宮每年最盛大天香夜巡今晚登場，廟方下午先舉辦祭天台儀式，關帝雷舞團18名孩童表演舞關刀、跳舞、打鼓。記者黃于凡／攝影
嘉義大林聖賢宮每年最盛大天香夜巡今晚登場，廟方下午先舉辦祭天台儀式，關帝雷舞團18名孩童表演舞關刀、跳舞、打鼓。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大林聖賢宮每年最重要慶典「天香夜巡」今天登場，150公分高軟身關聖帝君神像端坐在馬上出巡，為大林鎮居民祈福，吸引全台逾千名信眾及志工參加，步行路程超過12公里，108人將在晚上點亮火把，沿街照亮所經之處，預計晚上9點回到宮廟。

廟方表示，大林聖賢宮天香夜巡重頭戲在日落後，108人同時點亮火把，持火把步行照亮所經之處，意味關聖帝君慈悲為懷，將沿路許多無常收為兵將，同時信徒們也會拿掃把沿路掃地，淨化道路、祈求消災解厄，清除穢氣迎接神明，表達虔誠與祈求平安。

廟方下午舉辦祭天台儀式，宮主蔡麗輝、建廟主任委員呂武錦、創辦人徐双惠、大林鎮長許有疆、溪口鄉長孫維聰、議員劉雅文、江佩曄、消防局長蔡建安、副局長沈廷衡、市工策會總幹事許燿宏等人以鮮花素果牲禮，向關聖帝君表達崇高敬意和謝意。

關帝雷舞團率先帶來開場表演，18名孩童分別舞關刀、跳舞、打鼓，將三種元素結合，展現獨特魅力與動感，其中最年幼團員黃煒翔與關聖帝君很有緣，他在家中觀看聖賢宮首年天香夜巡活動紀錄片逾百次，參加舞關刀訓練，表演時有模有樣，虎虎生威。

許有疆、蔡麗輝等人一起點燃起馬炮，關聖帝君軟身神像起駕坐在駿馬上出發，還有14台傳統花燈藝閣車、4台真人藝閣車、15台鋼管辣妹車，以及醒獅、北管、電音三太子、關平、周昌將爺、八家將，各式各樣陣頭隊伍，所到之處村民等著迎接神恩護佑。

徐双惠說，天香夜巡起源大陸泉州洪瀨鎮關聖帝君廟，聖賢宮恭迎關聖帝君軟身神像到大林鎮，經由火把照亮百姓人家，庇佑在家或出外子弟，求學及工作都能心想事成健康平安，天香夜巡不只是信仰展現，更是重要文化傳承。

嘉義大林聖賢宮每年最盛大天香夜巡今晚登場，150公分高軟身關聖帝君神像端坐馬上遶境大林鎮街頭。記者黃于凡／攝影
嘉義大林聖賢宮每年最盛大天香夜巡今晚登場，150公分高軟身關聖帝君神像端坐馬上遶境大林鎮街頭。記者黃于凡／攝影
嘉義大林聖賢宮每年最盛大天香夜巡今晚登場，遶境路程超過12公里，逾千人徒步繞行預計晚上9點回廟。記者黃于凡／攝影
嘉義大林聖賢宮每年最盛大天香夜巡今晚登場，遶境路程超過12公里，逾千人徒步繞行預計晚上9點回廟。記者黃于凡／攝影

嘉義 舞團

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