譜出土地的愛 老中青素人台江文化季音樂會唱18首新曲

第16屆台江文化季昨晚開幕曲「台江是彩色的」，由社大台江分校作曲班同學策畫演唱，這場演唱會發表多首台江新曲，老中青三代的素人音樂創作者，以藝術參與行動，為台江文化季揭開序曲，也為台江本土文化，再增添新色彩。

歌曲中有的以山海圳紫楝花開為景，創作「秋意上心頭」，有的以黑面琶鷘為主題，創作「飛啊飛」，有的以台江農村風情為主題，創作「風雨弄姑娘」，也有關心台灣公民社會運動，創作「自主」、「世間情」，曲曲動聽感人。

社大台江分校表示，台江文化季以培育藝術社群及人才為願景，16年來，台南市文化局與台江教育文化及社區大廟，共同合作，從營造台江社區博物館，到倡議一村一廟一樂團到一校一樂團，每年由在地音樂藝文社群共同參與，策畫台江有夢音樂會、台江藝文社團博覽會、台江大道公生遊學、台江社區博物館日等文化節慶行動。

第16屆台江文化季首場音樂會，由台江限定作曲班同學發表18首新曲，除了敘說重要生命經驗之外，更有多首以台江為主題的新曲，包含黑面琶鷺、山海圳紫楝樹、台江農村風情等創作曲，師生最後各自以生活物件為樂器，打擊演奏，共同演出「台江本事碕哩鏘」，為2025年台江文化季揭開序曲。

創作「秋意上心頭」新曲的楊淑瑤表示，這首新曲描寫春天騎著單車到山海圳看盛開的紫戀花，夏天陪伴台江國中小同學走文化路徑，秋天時到曾文溪堤岸看蘆葦花，冬天則是到台江田野撿果實，這是台江四季風光，很高興能夠寫成歌，這一場「台江是彩色的」音樂會，令人很感動的一夜，感謝陳婉菱老師跟同學們精彩的演出，更要謝謝鄉親來聽我們唱自己的歌。