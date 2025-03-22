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台南南區閒置空地重整種原生植物 強化生態綠網

中央社／ 台南22日電

台南市政府與林業及自然保育署嘉義分署合作，今天在南區綠9綠地舉辦植樹活動，將原本受外來入侵植物影響嚴重的閒置空地整理後，改種1800株原生種植物，盼強化生態綠網。

台南市副市長葉澤山在開幕儀式致詞表示，此次植樹場地位於113年植樹節場地北側，因長期閒置，受外來入侵植物銀合歡侵入、基地堆積垃圾，整地時更發現大量樹根、樹頭等廢棄物，影響景觀並破壞生態環境，相較於去年度植栽存活率高達9成的場地，環境落差顯著。

葉澤山表示，經台南市政府提報林業及自然保育署嘉義分署造林計畫，並結合今年度植樹活動，積極清除外來入侵植物及環境整理，改植台灣原生樹種，期望透過生態復育強化綠網連結，完善周邊綠地與海岸保安林生態鏈。

台南市政府農業局提供資料指出，本次植樹活動規劃種植魚木、苦楝、台灣海桐、茄苳、穗花棋盤腳、毛苦參、白水木、苦檻藍等共計約1800株台灣原生植物，透過「適地適木」原則，強化生態棲地，期望提升海岸綠帶復育效果，進一步促進生物多樣性，確保環境永續發展。

農業局指出，今年的「捐發票換樹苗」活動，也在現場由林業及自然保育署嘉義分署提供月橘（七里香）、蘄艾（海芙蓉）、小葉赤楠等700株台灣原生種樹苗，供參與民眾憑發票索取，民眾反應熱烈。

台南 嘉義 復育

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