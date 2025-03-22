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嘉市北興陸橋將調升限高 以利車輛通行

中央社／ 嘉義市22日電

嘉市鐵路高架化北興陸橋上空高架橋跨越工程完工，陸橋車輛將調升限高4.6公尺，以利車輛通行，25日晚間9時至26日上午6時及26日晚間9時至27日上午6時封閉，調整限高架高度。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，從25日晚間開始在交通較不繁忙時段進行北興路橋兩側限高架調整，從目前的3.8公尺調升至4.6公尺。

市府指出，交通部鐵道局中部工程分局及市府為維持高架鐵路橋跨越北興陸橋上空施工期間（113年7月29日至今年1月13日），讓陸橋得以通行，引進「支撐先進全跨懸吊工法（中路式工法）」施工。

交通處交通工程科長賴義龍告訴中央社記者，為避免通過車輛太高，撞擊到施工中的高架化工程，市府去年在陸橋兩側設置3.8公尺限高架。

賴義龍表示，北興陸橋上空高架橋跨越工程現已完工，經檢討後車行限高高度將由3.8公尺調整為4.6公尺，以利較多車輛通行。但高度超過4.6公尺大型車輛仍請改行鄰近的文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線。

嘉義 鐵路高架化 高架橋

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