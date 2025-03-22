全台最大芒果產區農民陳情結果率差 農業局：二期花況不錯

屏東愛文芒果傳出結果率低，預估產量不到往年2成，台南是全台最大芒果產區，連日也有芒果農陳情因氣因氣溫忽高忽低，花有開但著果率不佳，影響今年收成，希望政府重視。不過市府農業局表示，一期花確實大多「空包彈」，不過昨天現場察看，二期花開得不錯，要兩到三周後才能確定有無農損。

立委陳亭妃表示，台南是芒果最大產區，面積及產量都全台之冠，每兩顆芒果就有一顆產自台南，3月中就陸續接獲陳情，芒果開花著果率不佳，果實都長不出來，即向農業部反映盡速清查，隨時掌控受損狀況，如果確實受損須立即進行天然災害救助公告。

她說，今年年初至今南部地區一下10度左右寒流，一下又30度以上高溫，如此忽冷忽熱造成芒果甚至荔枝、龍眼等果樹著果率不佳，都長不出來，今年收成恐大減，影響程度十分嚴重。

屏東愛文芒果傳出結果率偏低，多數「空包彈」，預估產量不到2成，讓農民欲哭無淚。