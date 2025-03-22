「運動在南科」今3千多人響應 羽球金牌國手李洋秀球技

南科管理局今天舉辦「運動在南科」，邀請巴黎奧運羽球雙打冠軍李洋擔任宣傳大使， 3千多熱愛運動民眾共襄盛舉，為南科運動風氣注入新能量。

「運動在南科」系列活動以千人健走揭開序幕，參加的民眾們於鳴槍後齊步走，沿途欣賞南科園區的美景，在輕鬆愉快的氛圍中享受運動樂趣。

「運動在南科」今年已第8年，南科盃球賽更已第26屆，已成園區年度盛事，吸引數千園區從業人員與民眾參與。活動請國科會主委吳誠文為壘球賽開球。

吳誠文表示，南科去年已突破4.6兆來到歷史新高，科技產業也儼然成為另一座中央山脈，然而國科會在開發科學園區時，也關注員工生活、休閒、文化等層面發展，希望讓員工在台南生活，甚至在園區裡生活成為非常享受的事。

今年活動新增兒童滑步車趣味賽，讓小朋友們能藉由騎乘滑步車感受運動氛圍，也讓家長與孩子共度健康又歡樂的週末時光。

台南市長黃偉哲應邀見證。他表示，南科是「台灣重要經濟密碼」，園區成員身心健康極為重要，感謝南科管理局舉辦系列活動，讓大家在緊張的工作之餘，假日時能夠放鬆。尤其金牌國手李洋來南科開球，與園區的好手友誼賽，觀賽民眾十分振奮。