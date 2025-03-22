青埔教育基金會鼓勵親子學英語 英國駐台代表包瓊郁下鄉雲林說故事

青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，鼓勵雲林親子共學英語，今年首場活動今在土庫國小登場，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）及多位Chevening英國政府獎學金得主為孩子們朗讀英語繪本、分享英國文化，透過生動有趣的活動，培養孩子對學習英語的興趣。

包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）及多位Chevening英國政府獎學金今受邀到土庫國小為一百多位親子朗讀英語繪本，透過聞名世界的英國兒童文學著名角色柏靈頓熊的下午茶故事，介紹英國下午茶文化及柑橘醬三明治，逗趣的肢體語言及生動有趣的口說，讓台下親子沈浸其中。

青埔教育基金會2年前開始推動親子英語說故事，今年將在土庫、崙背、麥寮、僑真國小舉辦，邀請10多位從英國學成回台的Chevening英國政府獎學金得主分享英國文化，不僅有英語繪本朗讀，也有親子瑜伽、手作英國下午茶等英國文化體驗活動。

基金會董事長、立委張嘉郡表示，語言不只是橋梁還是工具，可以連接世界，但學語言不是短跑，而是跑馬拉松，路上風景、跑友有趣又好玩才能快樂且持續學習，希望透過活動分享英國文化及飲食，鼓勵孩子學語言是有趣的事情，並透過提供各種故事資源，提升家長的英語說故事能力。

包瓊郁首次到雲林，她說，她才剛在台上任6周，迫不及待想要快點認識台灣民情及地方文化，非常開心能有機會到雲林土庫為孩子說故事，她自身從小愛聽奶奶說故事，聽故事和說故事是她人生很重要的一部分，她認為故事不僅能帶人進入想像力的世界，分享故事也能凝聚人們，希望孩子們能因此勇敢探索世界。