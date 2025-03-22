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青埔教育基金會鼓勵親子學英語 英國駐台代表包瓊郁下鄉雲林說故事

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，今年首場活動今在土庫國小登場，吸引一百多位親子報名。記者陳雅玲／攝影
青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，今年首場活動今在土庫國小登場，吸引一百多位親子報名。記者陳雅玲／攝影

青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，鼓勵雲林親子共學英語，今年首場活動今在土庫國小登場，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）及多位Chevening英國政府獎學金得主為孩子們朗讀英語繪本、分享英國文化，透過生動有趣的活動，培養孩子對學習英語的興趣。

包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）及多位Chevening英國政府獎學金今受邀到土庫國小為一百多位親子朗讀英語繪本，透過聞名世界的英國兒童文學著名角色柏靈頓熊的下午茶故事，介紹英國下午茶文化及柑橘醬三明治，逗趣的肢體語言及生動有趣的口說，讓台下親子沈浸其中。

青埔教育基金會2年前開始推動親子英語說故事，今年將在土庫、崙背、麥寮、僑真國小舉辦，邀請10多位從英國學成回台的Chevening英國政府獎學金得主分享英國文化，不僅有英語繪本朗讀，也有親子瑜伽、手作英國下午茶等英國文化體驗活動。

基金會董事長、立委張嘉郡表示，語言不只是橋梁還是工具，可以連接世界，但學語言不是短跑，而是跑馬拉松，路上風景、跑友有趣又好玩才能快樂且持續學習，希望透過活動分享英國文化及飲食，鼓勵孩子學語言是有趣的事情，並透過提供各種故事資源，提升家長的英語說故事能力。

包瓊郁首次到雲林，她說，她才剛在台上任6周，迫不及待想要快點認識台灣民情及地方文化，非常開心能有機會到雲林土庫為孩子說故事，她自身從小愛聽奶奶說故事，聽故事和說故事是她人生很重要的一部分，她認為故事不僅能帶人進入想像力的世界，分享故事也能凝聚人們，希望孩子們能因此勇敢探索世界。

雲林縣副縣長謝淑亞感謝基金會為雲林孩子舉辦有趣的英語學習活動，她說，英語學習在台灣是全民運動，過去也曾是全民的痛，她認為語言學習要有趣、生動，快樂，透過活動讓家長、老師認識新的英語學習方式，並鼓勵親子陪伴一起學習，相信能激發孩子學習英語的興趣。

青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，鼓勵雲林親子共學英語，今年首場活動今在土庫國小登場，英國在台辦事處代表包瓊郁（左）受邀為孩子講述英國下午茶的故事。記者陳雅玲／攝影
青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，鼓勵雲林親子共學英語，今年首場活動今在土庫國小登場，英國在台辦事處代表包瓊郁（左）受邀為孩子講述英國下午茶的故事。記者陳雅玲／攝影
青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，今年首場活動今在土庫國小登場，英國在台辦事處代表包瓊郁（右一）受邀為孩子講述英國下午茶的故事，基金會董事長張嘉郡（右二）期盼藉此激發孩子學習英語興趣。記者陳雅玲／攝影
青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，今年首場活動今在土庫國小登場，英國在台辦事處代表包瓊郁（右一）受邀為孩子講述英國下午茶的故事，基金會董事長張嘉郡（右二）期盼藉此激發孩子學習英語興趣。記者陳雅玲／攝影
青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，今年首場活動今在土庫國小登場，吸引一百多位親子報名。記者陳雅玲／攝影
青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，今年首場活動今在土庫國小登場，吸引一百多位親子報名。記者陳雅玲／攝影
青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，鼓勵雲林親子共學英語，今年首場活動今在土庫國小登場，英國在台辦事處代表包瓊郁（左）受邀為孩子講述英國下午茶的故事。記者陳雅玲／攝影
青埔教育基金會自2年前推動親子英語說故事，鼓勵雲林親子共學英語，今年首場活動今在土庫國小登場，英國在台辦事處代表包瓊郁（左）受邀為孩子講述英國下午茶的故事。記者陳雅玲／攝影

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