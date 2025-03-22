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接棒阿里山花季 山下竹崎鄉阿拉伯粉紅村花旗木花季下周登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
竹崎鄉義隆村阿拉伯粉紅村花旗木花期較晚，今天周末許多遊客提前進村，只看到少數花旗木開花，還未盛開，估計下周開花，28日上午9時30分花期開幕。記者魯永明／攝影
竹崎鄉義隆村阿拉伯粉紅村花旗木花期較晚，今天周末許多遊客提前進村，只看到少數花旗木開花，還未盛開，估計下周開花，28日上午9時30分花期開幕。記者魯永明／攝影

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季主角櫻花盛開，接近尾聲，山下竹崎鄉義隆村阿拉伯粉紅村花旗木花季，下周接棒登場，28日舉辦賞花活動，粉紅村由綽號「阿拉伯」義隆村長葉志紘，歷經10年營造，近年再種金針花、粉萼花、麝香木等，讓竹崎1年4季都有花盛開，帶動觀光賞花經濟。

「季春花旗金針紛爭豔、仲夏粉葉金花綻義隆」，今年阿拉伯粉紅村花季主題19字公布，讓人看了霧煞煞，葉志紘說，粉紅村不只春天有花旗木、金針花，夏天還有粉萼花、麝香木，他到佛光山種花旗木，佛光山將星雲大師墨寶製作「仁和安康、富樂吉祥」題字燈飾，送他裝置粉紅村，入夜點亮人生「智慧語」燈飾。

今年花旗木花期較晚，今天周末許多遊客提前進村，只看到少數花旗木開花，還未盛開，葉志紘說，估計下周開花，28日上午9時30分開幕，花期舉辦賞花、音樂會、品咖啡、DIY體驗、賞夜櫻等活動。為何命名「阿拉伯的粉紅村」？葉志紘說，看他的外貌就知道，因為他長得像阿拉伯人，大家都叫他阿拉伯。

葉志紘2012年發想將故鄉竹崎打造成「粉紅色」，歷經10年種植超過3000多株會開粉紅花朵花旗木，2022年在自家5公頃的山坡地，種300多株9年樹齡花旗木，每年清明節前後30天，是花旗木開的最盛時期」，花開時期白天、夜晚賞花適宜，歡迎大家來到竹崎的粉紅世界。

縣府說，不用上山就能賞花的阿拉伯粉紅村，花期白天夜晚賞花都適宜，國道3號下竹崎交流道進入166線道後沿路即可感受到粉紅花開的浪漫，因阿拉伯粉紅村腹地不大，建議遊客在台3線及166縣道路旁停車，再步行前往賞花。

義隆村長葉志紘到佛光山種花旗木，佛光山將星雲大師墨寶製作「仁和安康、富樂吉祥」題字燈飾，送他裝置粉紅村，入夜點亮人生「智慧語」燈飾。記者魯永明／攝影
義隆村長葉志紘到佛光山種花旗木，佛光山將星雲大師墨寶製作「仁和安康、富樂吉祥」題字燈飾，送他裝置粉紅村，入夜點亮人生「智慧語」燈飾。記者魯永明／攝影
義隆村長葉志紘經10年營造阿拉伯粉紅村，近年再種金針花、粉萼花、麝香木等，讓竹崎1年4季都有花盛開，帶動觀光賞花經濟。記者魯永明／攝影
義隆村長葉志紘經10年營造阿拉伯粉紅村，近年再種金針花、粉萼花、麝香木等，讓竹崎1年4季都有花盛開，帶動觀光賞花經濟。記者魯永明／攝影
義隆村長葉志紘到佛光山種花旗木，佛光山將星雲大師墨寶製作「仁和安康、富樂吉祥」題字燈飾，送他裝置粉紅村，入夜點亮人生「智慧語」燈飾。記者魯永明／攝影
義隆村長葉志紘到佛光山種花旗木，佛光山將星雲大師墨寶製作「仁和安康、富樂吉祥」題字燈飾，送他裝置粉紅村，入夜點亮人生「智慧語」燈飾。記者魯永明／攝影
竹崎鄉義隆村阿拉伯粉紅村花旗木花期較晚，今天周末許多遊客提前進村，只看到少數花旗木開花，還未盛開，估計下周開花，28日上午9時30分花期開幕。記者魯永明／攝影
竹崎鄉義隆村阿拉伯粉紅村花旗木花期較晚，今天周末許多遊客提前進村，只看到少數花旗木開花，還未盛開，估計下周開花，28日上午9時30分花期開幕。記者魯永明／攝影
「季春花旗金針紛爭豔、仲夏粉葉金花綻義隆」，今年阿拉伯粉紅村花季主題19字公布，讓人看了霧煞煞，葉志紘說，粉紅村不只春天有花旗木、金針花，夏天還有粉萼花、麝香木。記者魯永明／攝影
「季春花旗金針紛爭豔、仲夏粉葉金花綻義隆」，今年阿拉伯粉紅村花季主題19字公布，讓人看了霧煞煞，葉志紘說，粉紅村不只春天有花旗木、金針花，夏天還有粉萼花、麝香木。記者魯永明／攝影

花旗木 賞花 金針花 阿里山

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